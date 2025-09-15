"Peccato, era la prima vittoria davanti ai nostri tifosi"

Giuliodori manifesta il dispiacere per una vittoria sfumata in extremis: la squadra ha sofferto ma ha saputo creare, pagando caro qualche imprecisione sotto porta. Riconosciuti i meriti dell’avversario, si percepisce che il cammino intrapreso porta nella direzione giusta; serve più concretezza per trasformare una buona prova in tre punti.

Ecco il rammarico del mister: "Dispiace, perché ci avevamo fatto la bocca. Eravamo riusciti a soffrire, a contenerli, poi la beffa nel momento in cui la squadra stava subendo meno". Analizzando la gara, il tecnico esprime impressioni positive: "Di fronte avevamo un’ottima squadra, sapevamo che ci avrebbe fatto correre. Abbiamo sofferto, sì, ma il gol subito lascia l’amaro perché eravamo convinti di poterla portare in fondo. Abbiamo costruito diverse azioni, ma ci è mancata un po’ di precisione, di qualità nell’ultimo passaggio. Occasioni ce ne sono state, ma non siamo riusciti a sfruttarle".

Il preciso copione tattico dell’allenatore: "Sapevamo di dover essere bravi nella riconquista e ripartire negli spazi che ci lasciavano. L’idea era quella giusta, ma ci è mancato quel pizzico di lucidità per colpire nei momenti decisivi".

Rimane la convinzione che la strada intrapresa sia giusta: "Con un po’ più di cattiveria e fortuna queste sono partite che puoi anche vincere. Non è mancata l’applicazione, ma alla fine ci è sfuggita la soddisfazione più grande. La prima vittoria in campionato, tanto attesa, è ancora rimandata. Ci tenevamo perché era l’esordio davanti al nostro pubblico, sarebbe stato bello regalare i tre punti a tifosi, società e a noi stessi".

Nonostante la frustrazione, il mister riconosce i meriti degli avversari: "Complimenti a loro, davvero una buonissima squadra: esperta e sicura dei propri punti di forza. Ci prendiamo questo punto con maturità, consapevoli che bisogna crescere ancora".

Nello spogliatoio si ha già la testa già al prossimo impegno – domenica prossima contro la Maceratese – con la voglia di trasformare l’amaro in energia positiva. "Va bene così – conclude il tecnico – andiamo avanti con fiducia".

Valerio Paganelli