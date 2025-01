Pecco Bagnaia compie 28 anni, il video della moglie con i momenti più belli e la dedica commovente

Pesaro, 14 gennaio 2025 – Oggi è il compleanno di Francesco “Pecco” Bagnaia, torinese di nascita ma pesarese d’adozione, attuale vicecampione del mondo di MotoGp. Spegne 28 candeline. E la sua dolce metà, la moglie Domizia Castagnini, ha pubblicato sul suo Instagram un video con i momenti più belli di vita insieme. “To my sunshine” (“Al mio sole”), la dolce dedica. Ed è stata pioggia di “mi piace” e cuoricini da parte di follower e amici.

Diversi frame del video pubblicato su Instagram da Domizia per fare gli auguri di compleanno al suo Pecco

Bagnaia e Castagnini lo scorso 20 luglio, dopo otto anni d’amore, si sono detti sì per sempre nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo “Pecco”, i due si conoscono dall’infanzia, ma ad un certo punto hanno scoperto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra.

Per un periodo i due hanno vissuto separati, visto che lei ha completato i suoi studi a Milano; quando poi ha trovato lavoro a Pesaro, lui l’ha seguita. La ragazza è molto apprezzata su Instagram; è una fashion buyer (si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio). Pecco conta ben 1,7 milioni di follower.

Pecco Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini

Dal 2019 vivono insieme a Pesaro; fa parte della famiglia l’inseparabile bassotto Turbo. Condividono spesso sui social foto della loro quotidianità. Pecco e Domizia sono stati insieme anche dal Santo Padre.

Lo scorso novembre, con la stagione del motomondiale alle spalle il pilota tricolore è stato infatti in Vaticano accompagnato anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò, con il presidente Fim Jorge Viegas, il presidente Fmi Giovanni Copioli. Bagnaia e Papa Francesco si sono scambiati sorrisi e parole.

Sono reduci dalla luna di miele. Prima sono stati in Giappone, a cinque mesi di distanza dalle nozze, poi nella Polinesia francese. Un soggiorno a cinque stelle per la coppia. I due sposini hanno condiviso scatti in costume, in meritato riposo. Paesaggi mozzafiato, acque cristalline e incontaminate, sabbie bianche, palafitte sul mare, tuffi sono stati i protagonisti del loro album di viaggio. Dopo il matrimonio in estate e un titolo sfumato all’ultimo Gran Premio, per il pilota Ducati è stato tempo di relax e viaggi in compagnia della moglie.

In attesa che arrivi la prossima stagione, dove arriverà ai nastri di partenza con una forte voglia di rivincita e un bagaglio di esperienze consolidato. Appena tornato, Bagnaia ha partecipato alla la 100km dei Campioni, lo scorso weekend, sugli sterrati di Tavullia (in provincia di Pesaro Urbino) al Ranch di Valentino Rossi, suo mentore.