Pecco Bagnaia, casco dedicato a Luciano Ligabue: “Per me è stato un compagno di viaggio”

Pesaro, 21 giugno 2025 - Pecco Bagnaia e il casco dedicato a Luciano Ligabue. Il pilota di moto, impegnato nel MotoGp del Mugello, ha mostrato su Instagram il casco con la scritta Balliamo sul mondo e il disegno del sole presente sulla copertina del primo album del rocker di Correggio che proprio questa sera torna in concerto a Campovolo dove ad attenderlo troverà 100mila fan.

Pecco Bagnaia e il casco dedicato a Luciano Ligabue: "Liga per me è stato un compagno di viaggio, un lungo viaggio"

"Per quest'anno al Mugello - ha detto Bagnaia - ho voluto fare un omaggio a un artista italiano che mi ha ispirato per tutta la carriera e di cui sono molto fan".

"Liga per me è stato un compagno di viaggio, un lungo viaggio. C'eravamo io, mio papà ed il camper con la mini moto. Ho cantato e ascoltato Liga per tutta l'Europa. Oggi, al Mugello, dopo infiniti chilometri, voglio Ballare Sul Mondo insieme a voi, perché insieme è più bello", è stato l'invito del motociclista ai suoi fan. Musica e motori è un connubio che torna: sempre al Mugello Valentino Rossi ha reso omaggio con livrea speciale VR46 all’amico Cesare Cremonini, che è tuttora impegnato in tour in giro per l'Italia. Per il Gran Premio d'Italia a Scarperia, le moto di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli vanno in pista con una livrea ideata da Aldo Drudi che ricorda i colori presenti sulla copertina di 'Alaska baby', l'ultimo album di Cremonini.