Pecco Bagnaia con la moglie Domizia dal Papa: “Grande onore ed emozione”

Pesaro, 28 novembre 2024 – “Un momento di grande onore ed emozione essere ricevuti da Sua Santità Papa Francesco. Un ringraziamento speciale anche alla Federmoto e alla Fim per averci dato questa grande opportunità”. Con queste parole Francesco “Pecco” Bagnaia ha condiviso su Instagram la foto della giornata di oggi. Con la moglie Domizia Castagnini, il vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, e nel 2022 e 2023 in MotoGP), torinese di nascita ma pesarese d’adozione, è stato dal Santo Padre.

Chiuso il campionato 2024 di MotoGP, la Fim e la Fmi sono state ricevute in udienza da Papa Francesco per celebrare i 120 anni della Federazione internazionale di motociclismo. “Un momento di grande commozione”, anche secondo Federmoto.

Con la stagione del motomondiale alle spalle il pilota tricolore è stato in Vaticano insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente Fim Jorge Viegas, il presidente Fmi Giovanni Copioli. All’interno della Sala dei Papi del Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha accolto, oltre ai vertici e al tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia, anche altri rappresentanti di entrambe le Federazioni. Pecco ha scambiato con il Santo Padre sorrisi e parole. In uno scatto il Papa tiene in mano “Ducati e Bagnaia. Un trionfo tutto italiano” de La Gazzetta dello Sport.

La foto su Instagram ha fatto subito il pieno di “mi piace”. Pecco e Domizia, il pilota della Ducati e la fashion buyer (ovvero colei che si occupa dell'acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio) si sono sposati lo scorso 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo Pecco, i due si conoscono dall’infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l'uno per l'altra. Dal 2019 vivono insieme a Pesaro. Con loro, l’inseparabile bassotto Turbo.