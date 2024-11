Pecco Bagnaia, niente maxischermo a Pesaro. Il sindaco: “Ho fatto tardi”

Pesaro, 17 novembre 2024 – “Abbiamo la fortuna di avere un campione che vive e gira per la nostra città, sarebbe giusto valorizzarlo al meglio”: a dirlo è Mattia Morganti, amministratore della pagina Instagram “Welcome to Pesre”, che due anni fa fece un sondaggio per chiedere al Comune di mettere un maxischermo in piazza del Popolo per assistere alla gara di Pecco Bagnaia. Una tradizione “novella”, interrotta però proprio nell’anno di Pesaro capitale della Cultura.

“Ma anche lo sport è cultura, è valori ed insegnamenti – continua Morganti –. Quando due anni fa chiesi all’ex sindaco Ricci di trasmettere la gara finale, inizialmente mi disse di no, ma poi, vedendo i sondaggi positivi nella mia pagina, alla fine lo fecero. Bagnaia vinse e gli vennero anche date le chiavi della città. Anche l’anno scorso, poi venne riposizionato il maxischermo, il che cadde anche a fagiolo perché già c’era il palco davanti il Comune. Avevamo anche gli sponsor, tra cui Fisiogym, Terra di Piloti e Motori, la VR46, che hanno dato una grande mano col pagamento di tutti i permessi. Quest’anno, invece, è cambiato tutto. Anche se indietro, c’è ancora una possibilità che Pecco vinca e si riconfermi campione. Inoltre, oltre alla gara di per sé, il maxischermo era un momento di unione e di forte senso di comunità, anche intergenerazionale. Quante volte mi capita di vedere la gara assieme a mio nonno e, allo stesso tempo, con i miei amici? Bisogna dare il giusto rilievo alle piccole cose, perché altrimenti poi il cittadino si scontenta. Anche quest’anno avevo fatto il sondaggio e tutti quanti i follower della pagina avrebbero avuto piacere di vedere la gara in piazza...”.

Ma cosa ha spinto l’amministrazione a privare la città di un momento così collettivo? “Sinceramente mi sono mosso per attivare il megaschermo in piazza del Popolo – spiega Andrea Biancani, sindaco –, ma poi sono sorti dei problemi. Il primo di questi era la parte delle autorizzazioni, che non siamo riusciti a prendere negli ultimi giorni. Avrei, ovviamente, voluto fare una sorpresa ai cittadini e far vedere le gare di ieri e di oggi, ma tra tutte le cose che abbiamo da fare non ho avuto modo di stargli dietro e, quando ho visto che sabato era vicino, ormai non c’erano più le condizioni per farlo. Seguo anche io la MotoGP, ed essendo a conoscenza della posizione di Pecco, anche per scaramanzia, non l’abbiamo voluto mettere. Ovviamente a lui va il nostro più grande ’in bocca al lupo’”.