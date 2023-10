Pedalando lungo il Tavollo. Inaugurata la ciclopedonale

Un nuovo modo per i cittadini di vivere la città, più green e più sicuro: a Gabicce è stata inaugurata la nuova ciclopedonale del Lungo Tavollo. Tantissimi hanno preso parte alla biciclettata organizzata da Comune, compresi altrettanti bambini con una fascia tricolore, sindaci per un giorno: "Potrete dire, da grandi, ’io c’ero’ – ha detto Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce –. E’ un progetto a cui tenevamo moltissimo. E’ costato 850 mila euro, 500 mila dal contributo statale. Un’importante e concreta azione in tema di tutela ambientale che permetterà di diminuire il rischio idrogeologico del Tavollo e ai cittadini e turisti di raggiungere il mare senza mezzi di trasporto inquinanti ed in piena sicurezza". Con un telaio di metallo, che dà il benvenuto ai ciclisti, il progetto è stato ideato dall’architetto Michele Bonini: "Un intervento prezioso per Gabicce e per la sua comunità che permette di percorrere un lungo tratto del tessuto urbano cittadino in bici avendo sempre accanto l’acqua: fiume, darsena e porto canale fino al mare. Un lavoro decisivo in primo luogo per stare al sicuro da eventi atmosferici, ma che regala una spinta importante verso la mobilità sostenibile e all’uso della bici". Presente anche la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, che assieme a Pascuzzi ha percorso il tratto che unisce ulteriormente i due Comuni.

Alessio Zaffini