Pedalata degli studenti nella storia: "Noi, in bici lungo la Linea Gotica. L’emozione di vivere la libertà"

Dopo sette giorni e oltre 400 chilometri percorsi, i dieci studenti coinvolti nel progetto "Sulle ruote della Liberazione" tagliano oggi il traguardo finale. Partiti da Massa (Toscana), i ragazzi hanno ripercorso in bicicletta la Linea Gotica, portando con sé la fatica del viaggio, le riflessioni sui luoghi simbolo della Resistenza e l’entusiasmo di un’esperienza trasformativa. Il gruppo verrà accolto da cittadini e ciclisti pesaresi, che partiranno alle 9.15 dalla Palla di Pomodoro per incontrarli alle 11 al Cimitero di guerra inglese di Montecchio. Da lì, la discesa verso Pesaro, con sosta alle 11.45 al galoppatoio delle Giacche Verdi. Arrivo previsto per le 12.30 in via dell’Acquedotto, nei pressi del Parco XXV Aprile, con pranzo al sacco o al Bar Botto. Nel pomeriggio, il presidente del Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Andrea Marchi, porterà il suo saluto. Sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze dei protagonisti, accompagnate dalla musica e dai lavori grafici realizzati dagli studenti della Scuola del Libro di Urbino.

"Quando dai fiducia ai ragazzi, ti restituiscono molto più di quanto immagini", racconta Armando Bottazzo, docente del Bramante-Genga e tra gli ideatori del progetto. "In classe è l’adulto a parlare per la maggior parte del tempo. Durante questo viaggio abbiamo invece lasciato spazio ai loro pensieri. Abbiamo ascoltato e preso appunti su cosa significano per loro la memoria e la Resistenza. È emersa una consapevolezza forte: senza testimoni diretti, i luoghi diventano i custodi della memoria".

Francesca Balloch, studentessa del Liceo Marconi, sezione coreutico, racconta con emozione la tappa di Sant’Anna di Stazzema: "Un luogo oggi così tranquillo che si fatica a immaginare cosa ha subito. Di fronte al racconto dell’eccidio nazifascista ho provato una forte empatia, ho pensato allo strazio di perdere una persona cara". Ai suoi coetanei vorrebbe dire che "non bisogna dimenticare per evitare che cose del genere si ripetano". Parole che testimoniano quanto questo viaggio sia andato oltre la fatica fisica: "È stato un percorso di crescita personale. Senza orari, senza scuola, siamo arrivati all’essenza del rapporto umano".

Il progetto, sostenuto da scuole, associazioni e istituzioni locali, ha dimostrato come memoria, territorio e partecipazione possano fondersi in un’esperienza autentica e formativa.

Lo sguardo è già al futuro: "L’idea è estendere il progetto anche a livello europeo" annuncia Bottazzo, "immaginando esperienze condivise di riconciliazione e pace". Per Balloch "avere conosciuto questa storia di lotta per la libertà combattuta da giovani, allora miei coetanei, è strabiliante. Avere sognato un futuro libero, averci creduto, avere lottato per questo, è una fonte di ispirazione. Sono grata a quei ragazzi che hanno sacrificato la loro vita. Oggi, si pensa più a sé stessi, al proprio benessere. Loro, invece, hanno saputo andare oltre e immaginare qualcosa di meglio anche per gli altri. È da non credere, un coraggio da ammirare".