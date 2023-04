"Pedalate e turismo Binomio vincente"

Nonostante il maltempo che ha imperversato sul nostro territorio, è stata una sfida vinta quella della seconda edizione di Adriatic Green Trail, il viaggio di tre giorni in sella alla bicicletta, che dal 22 al 25 aprile ha portato 200 turisti a scoprire il nostro mare e le nostre colline, con tre itinerari che attraversano più di 30 borghi della Provincia. "Abbiamo avuto un gran successo - racconta uno degli organizzatori, Matteo Broccoli -. Abbiamo iniziato il 22 con la visita alla Fano romana: eravamo quasi una cinquantina di persone che poi hanno visitato anche Fano in notturna. Negli altri giorni abbiamo fatto il pieno di partecipanti, provenienti da una decina di regioni. Con loro abbiamo fatto percorsi di 350 chilometri in tutta la provincia".