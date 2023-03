Pedemontana, Biancani: "Ricominciamo dal vecchio progetto"

Nel dibattito in corso sulla Pedemontana Cagli-Sassoferrato, interviene con una nota anche il Vicepresidente Consiglio Regionale Andrea Biancani: "Il progetto del 2014 approvato da tutti gli enti è ancora valido, si riparta da lì senza sprecare tempo e risorse per aggiornamenti. La Regione – prosegue Biancani - completi la progettazione definitiva della Provincia, piuttosto che investire ulteriori fondi in studi di fattibilità per nuovi tracciati, oltretutto non condivisi con il territorio il tratto della Pedemontana Cagli-Sassoferrato è un’opera strategica e deve avere l’assoluta prioritaria per far uscire dall’isolamento l’area montana pesarese da Serra, Frontone fino a Cagli e per collegare l’entroterra alla Quadrilatero e alla Fano-Grosseto. Per anni abbiamo chiesto finanziamenti statali al Ministero per completare questa infrastruttura, ma non sono mai arrivati. Oggi la disponibilità di risorse ingenti, grazie al Pnrr, ai fondi europei e agli stanziamenti previsti dalla stessa Regione, non può che essere una buona notizia, ma sarebbe un errore non ripartire da quanto già avviato. La Regione porti a termine l’opera completando il progetto già definito e condiviso sul territorio, piuttosto che ripartire da una modifica del tracciato con scelte unilaterali. Il progetto redatto dalla Provincia nel 2014 per il tratto Cagli-Sassoferrato è il frutto di un lungo confronto con tutti gli amministratori dell’area e con la precedente amministrazione regionale".

Mario Carnali