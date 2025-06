Pedemontana di Cagli e Apecchiese: "Una rivoluzione infrastrutturale"

Con le Conferenze dei Servizi – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli in occasione delle due conferenze di servizi che si sono tenute ieri negli uffici della Regione e a cui hanno partecipato il Comune di Cagli e la Provincia di Pesaro e Urbino – abbiamo dato avvio a due interventi strategici per Cagli e per tutto il suo comprensorio. Stiamo realizzando una rivoluzione infrastrutturale che favorisce la crescita economica e crea nuove occasioni di sviluppo".

Quella di ieri è stata "una giornata importante per due opere attese da decenni: il tratto della Pedemontana delle Marche che arriva a Cagli e il miglioramento del tracciato della SR257 Apecchiese ad Abbadia di Naro". "Per la Pedemontana, in particolare per il nuovo collegamento tra Cagli Est e Cagli Ovest, abbiamo condiviso le ipotesi di tracciato con il Comune – aggiunge Baldelli – a seguito dell’aggiornamento degli studi progettuali della Provincia che sono stati la base da cui partire per la decisione degli enti. Ricordo che per questo intervento – che riteniamo strategico – abbiamo già stanziato 40 milioni di euro di fondi di Sviluppi e Coesione: concretezza e fatti, quindi, come siamo soliti. Mentre per l’Apecchiese ad Abbadia di Naro oggi si è avviato l’iter per la variante urbanistica per realizzare una rettifica di tracciato di una strada regionale che porterà grandi benefici in termini di percorribilità e sicurezza sia per l’abitato che per il traffico, specie di quello pesante".

"Ringrazio l’assessore Baldelli e la Regione Marche – sottolinea il sindaco di Cagli Alberto Alessandri – per l’attenzione per la nostra città e il nostro territorio. Quello relativo alla Pedemontana è un aggiornamento importante verso la realizzazione del primo stralcio tra le due rotatorie: ora approfondiremo e ragioneremo per individuare la soluzione ideale per noi. L’intervento ad Abbadia di Naro, invece, ci permette di dare seguito alla nostra opera di valorizzazione delle frazioni, vitale in un territorio vasto come quello di Cagli. In particolare ad Abbadia mancava un punto di aggregazione e con la rettifica del tracciato dell’Apecchiese sarà possibile dare sicurezza al traffico e salvaguardare l’abitato, creando, appunto, anche nuovi spazi".

A seguito della prima conferenza di ieri il Comune di Cagli sarà chiamato a scegliere le migliori opzioni di tracciato per un nuovo ramo viario che congiunge direttamente la SS3 Flaminia con la rotatoria insistente nei pressi della frazione di Acquaviva, bypassando il centro abitato di Cagli. Si tratta del primo tratto della Pedemontana nel nord delle Marche. Nella seconda Conferenza di Servizi la Regione ha chiesto al Comune di Cagli e alla Provincia di Pesaro Urbino l’assenso sull’accordo di programma in variante urbanistica per l’intervento regionale – finanziato dalla stessa regione con un investimento di circa 400mila euro – di rettifica, ad Abbadia di Naro, del tracciato della SR257 Apecchiese dove la conformazione attuale crea problemi di sicurezza della circolazione e dell’abitato.

"Grandi opere come la Pedemontana e le Intervallive – conclude l’assessore Baldelli – per collegare e rilanciare l’economia dei territori interni della Regione, ma anche interventi puntuali per migliorare la circolazione e quindi i collegamenti. La concretezza di questi nostri investimenti è sotto gli occhi di tutti per la crescita di tutte le Marche".

Amedeo Pisciolini