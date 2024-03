Pedemontana, Donini insiste sulla sua ricostruzione dei fatti

Da un lato Ninel Donini, dall’altro Fratelli d’Italia, sezione locale. Il dibattito sul reale tracciato della Pedemontana non sembra trovare un punto di incontro visto che le due parti si replicano a vicenda ad ogni affermazione. Non è dunque semplice orientarsi anche per i cittadini. Il tracciato originale da Fabriano è stato rivistato dall’ingegner Alberto Paccapelo nel 2016 (da Sassoferrato a Serra Sant’Abbondio, Frontone fino a Cagli con l’innesto nella Superstrada Flaminia verso l’Umbria e Roma e verso la costa con la Fano Grosseto). Lo scorso autunno in un convegno dei sindaci del territorio si era ribadita la necessità di completare il tratto Sassoferrato-Cagli.

"La risposta del circolo di Fratelli d’Italia di Cagli al mio articolo sulla Pedemontana – afferma Ninel Donii di ex capogruppo in Regione di Pds e Articolo Uno – evidenzia due elementi, entrambi preoccupanti. Il primo è la denigrazione della persona che critica l’operato dei loro rappresentanti istituzionali, deridendone l’appartenenza politica, il secondo è continuare a confondere le carte, volutamente. A testimonianza di ciò ci sono numerosi articoli di stampa che riportano le dichiarazioni dell’assessore del territorio con noi confinante e le cifre messe in bilancio riferite alle infrastrutture. Infatti vengono accostati finanziamenti per stralci della strada da Serra Sant’Abbondio a Cagli a quelli per lo stralcio da Fossombrone a Pergola a Serra Sant’Abbondio, senza indicare quale sia il tracciato della Pedemontana e quello dell’Intervalliva. Il percorso originario della Pedemontana è stato stabilito molto prima dell’arrivo dell’assessore Baldelli. Introdurre finanziamenti per l’Intervalliva crea un oggettivo ritardo per l’avanzamento ed il completamento dei lavori di un’arteria fondamentale per le nostre zone, come la Pedemontana che dovrebbe avere la priorità. Inoltre il finanziamento della intervalliva in questione, potrebbe essere una modalità per mettere ai margini la zona di Cagli, la sua economia ed il suo sviluppo. Infatti, una volta terminata, cosa che avverrà prima del completamento della Pedemontana, porta all’innesto con la Fano Grosseto, all’altezza di Fossombrone, facendo perdere molto dell’utilità del tracciato che dovrebbe collegare Serra Sant’Abbondio, Frontone con Cagli. Sorprende che il sindaco di Cagli e ancor di più come Presidente dell’Unione Montana, non abbia queste preoccupazioni e non esprima la sua posizione".