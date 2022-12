Pediatra: molti dettagli da definire

La procura ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Paolo Feliciani (foto), il 33enne pediatra trovato senza vita in casa, in via Venanzini a Pesaro.

Ci sono ancora molti dettagli da chiarire sul decesso del giovane medico i cui funerali sono stati celebrati martedì nella chiesa di Madonna di Loreto. Qualche giorno fa è stata eseguita l’autopsia, come ordinato dal pm Silvia Cecchi, e sono stati prelevati liquidi e altro materiale biologico su cui saranno svolti anche esami tossicologici.

Gli inquirenti vanno alla ricerca di eventuali tracce di sostanze che Feliciani possa aver assunto il giorno del decesso. Dalle prime indiscrezioni non sembra che il medico soffrisse di malattie particolari.

Si attendono a giorni gli esiti dell’autopsia e tra qualche settimana quelli dei test tossicologici. Feliciani viveva solo in un appartamento nel quartiere di Loreto e prestava servizio in qualche ambulatorio privato come pediatra. La notizia della sua morte ha suscitato incredulità tra i tanti che lo conoscevano e gettato nella disperazione la sua famiglia, il padre Giovanni, la madre Cristina, il fratello Stefano.

e. ros.