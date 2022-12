Pediatra morto a Pesaro, donate le cornee. Il padre: "Qualcuno vedrà con gli occhi di mio figlio"

Paolo Feliciani, giovane pediatra morto in camera a 33 anni

Pesaro, 30 dicembre 2022 – Giovanni Feliciani, il papà di Paolo, giovane medico di 33 anni trovato morto nel suo letto la mattina del 22 dicembre, intende ringraziare le tante persone che hanno dimostrato vicinanza alla famiglia in questi terribili momenti per la perdita del loro Paolo, inviando nello stesso tempo una breve lettera per ricordare l’ultima parte di vita del figlio, quella professionale e umana, che rende il suo ricordo e la sua generosità verso il prossimo ancor più indelebile:

"Laureato in medicina con il massimo dei voti ed i complimenti per il curriculum scolastico, a giugno di quest’anno si è diplomato in Pediatria. Ha subito iniziato a lavorare facendo turni in diversi ospedali in attesa dell’immissione in ruolo nel distretto di Marche Nord come fresco vincitore di concorso.

Ovunque abbia prestato servizio (ospedali di Forlì, Cesena, Fermo, Civitanova, Urbino e, infine, a Pesaro e Fano) ha ricevuto unanimi elogi per la professionalità e, soprattutto, per l’empatia naturale con i colleghi e con i suoi piccoli pazienti.

Amava il suo lavoro ed amava i bambini a cui, ci hanno detto, cambiava anche i pannolini durante i turni in reparto.

Non a caso il suo libro preferito era “La città della gioia” che ha letto più di una volta. Era suo fermo proposito di andare a fare un’esperienza medica in India o in Africa, prima o poi.

Nel 2015 ha donato il midollo. Due anni più tardi ha ricevuto una lettera da parte del beneficiario “…. ebbene, sono guarito. E’ andato tutto per il meglio, il tuo midollo è forte e ci siamo trovati bene insieme, … voglio che tu sappia che non hai salvato solo una vita, e che tutti quelli intorno a me ti saranno debitori almeno quanto lo sono io in eterno”

Come ultimo gesto ha donato le cornee e siamo certi che qualcuno vedrà attraverso i suoi occhi.

Mio figlio era una persona vitale, generosa, aperta al mondo, con un bellissimo e contagioso sorriso: impossibile non sorridere a propria volta.

’ Se avrò un figlio vorrei che fosse come Paolo’ mi sono sentito dire da più di una persona

Per la madre, il fratello Stefano e per me è stato, Paolo è e sarà sempre motivo di illimitato orgoglio e gratitudine per tutto quello che ci ha donato nella sua troppo breve vita"