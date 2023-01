Pediatria, c’è il nuovo primario Tartagni guiderà Pesaro e Fano

Hanno scelto lui perché "conosce sia i percorsi ospedalieri che territoriali". E’ quindi l’uomo che agli occhi della Regione incarna il senso della riforma, basata appunto sull’idea di "rete". Lui è Lorenzo Tartagni, nuovo primario dell’unità operativa di Pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano. Classe 1967, laureato con lode in Medicina nel 1993 all’Università di Bologna, Tartagni si è specializzato in Pediatria all’Università di Ferrara con indirizzo in Neonatologia e Patologia neonatale. In passato ha lavorato sia al San Salvatore di Pesaro che al Santa Croce di Fano ed è stato membro del gruppo di Medicina perinatale del dipartimento materno infantile dal 2004 al 2015, nonché consigliere regionale Sip (Società italiana di pediatria). Da dicembre 2018 era pediatra di libera scelta nell’Area Vasta 2 di Ancona. "Il dottor Tartagni – spiega il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, Maria Capalbo – è già al lavoro con la dottoressa Lanfranchi dell’ospedale di Urbino per condividere e mettere a sistema i percorsi ospedalieri e territoriali della provincia, nell’ottica di una gestione assistenziale integrata che inizi già durante la fase di degenza per poi proseguire durante l’eventuale follow up".

Per quanto riguarda gli ospedali di Pesaro e Fano a dicembre sono stati assunti due nuovi pediatri ed entro marzo prenderà servizio un altro dirigente medico. "La Pediatria ha bisogno di essere rivista in un’ottica di rete territoriale – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini –. Il frazionamento attuale tra reparti ospedalieri, pediatri di libera scelta e strutture territoriali va superato, a favore della costruzione di una rete integrata e condivisa che assicuri un’adeguata gestione dei pazienti più piccoli".