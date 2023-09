Pediatria: mamme e papà di nuovo in strada

I reparti materno-infantili devo restare dove sono e come sono. Per questo motivo le mamme pesaresi manifesteranno domani, alle 10:30, in piazzale Lazzarini. Senza partiti o politica alle spalle, ma solo con genitori che vogliono farsi sentire. "Scendiamo in piazza perché sono tre anni che trasferiscono, ripristinano, pianificano di trasferire di nuovo, ridimensionare, accorpare e trasferire ancora i reparti di OstetriciaGinecologia e Pediatria di Pesaro", afferma Deborah Bardeggia, una delle mamme del gruppo che ha deciso di mobilitarsi. "Questi giochetti pesano sulla salute e sulle tasche di noi cittadini. Sono stata comprensiva, paziente e diplomatica ma adesso mi sento davvero presa in giro. Vorrei che qualcuno si esponesse e spiegasse chiaramente questo accanimento verso i reparti sopra citati" conclude.

"La tutela sanitaria è un diritto di tutti i cittadini. Tutte queste notizie mettono in discussione ogni tipo di certezza che dovremmo avere. Ci interessano la coerenza e la stabilità o comincerà la fuga di pazienti verso altri lidi", attacca un’altra mamma, Veronica Gasparri. "Andrò in piazza soprattutto per mia figlia e per tutti i bambini di questa città – tuona un papà, Roberto Dell’Olio –, siamo passati in un mese dal trasferimento a Fano all’accorpamento di Pesaro". Alla fila di mamme e papà si aggiunge anche Eleonora Bassi: "Scendo in piazza per il buon senso nelle scelte sanitarie. A distanza di due settimane dalla prima manifestazione, prima ci hanno tranquillizzato, ora si parla di accorpamenti". Infine Giulia Festa: "Mi sento presa in giro e non tutelata. La salute di donne e bambini viene continuamente messa in discussione da ben tre anni con false promesse. Dopo nemmeno due settimane dalla protesta di agosto è iniziata a circolare la voce che vogliono accorparli in un unico piano. Questa scelta é stata fatta su che base? Per migliorare l’efficienza? Non credo proprio. Vogliamo serietà e risposte certe".

Teobaldo Bianchini