"Pediatria non chiude" Ora il centrodestra prova a dare garanzie: "Parola di Saltamartini"

Pediatria, a Pesaro, verso la chiusura? "Non avverrà": il centrodestra comunale, forte delle rassicurazioni ottenute, a inizio settimana, tanto dall’assessore Filippo Saltamartini quanto dall’assessore Francesco Baldelli in una serrato confronto sul tema a dir poco “incendiario“, respinge l’ipotesi denunciata dal Carlino e ripresa dal consigliere regionale Pd, Andrea Biancani. Memori di quanto accaduto sotto il Covid, in città si è alzata la protesta di mamme, pronte a guidare la rivolta contro tale eventualità. Risultato: sabato, ore 11, dal Pd comunale è stata annunciata una manifestazione in piazzale Cinelli con la presenza trasversale di cittadini e M5S.

Il primo a buttare acqua sul fuoco è il consigliere Dario Andreolli, Lega: "I reparti di Pediatria e Ginecologia all’Ospedale San Salvatore di Pesaro non si toccano. Nessuno spostamento o riduzione del servizio può essere preso in considerazione. Alle legittime preoccupazione di tante famiglie la Regione risponderà con i fatti e con le scelte. Il centrodestra ha riaperto il punto nascita e riattivato tutti i servizi chiusi in precedenza dal Pd ed ora non si torna certamente indietro. La Regione è consapevole dell’importanza del servizio ed è al lavoro per trovare migliori soluzioni, garantendo servizi fondamentali sia per l’Ospedale di Pesaro, che per quello di Fano senza alimentare alcun campanilismo o competizione come purtroppo qualche esponente del Pd continua a fare in modo strumentale". Giulia Marchionni, Prima c’è Pesaro continua: "Condivido le preoccupazioni da madre e da amministratrice. Come consiglieri ci siamo subito attivati e c’è una volontà politica ben chiara nel centrodestra regionale e locale: preservare i servizi di pediatria e ginecologia. La Direttrice Nadia Storti, sicuramente troverà adeguate soluzioni e chiuderà le porte a questa ipotesi inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Purtroppo le scelte di riorganizzazione sono le conseguenze dello smantellamento dell’Ospedale di Muraglia imposto da Ricci e dal Pd". La posizione di Fratelli d’Italia, già espressa dal consigliere reginale Nicola Baiocchi, è nota: "Ricordo – dice il consigliere comunale Daniele Malandrino – che Baiocchi è stato uno dei principali artefici della riapertura del punto nascita Pesaro dopo la forzata chiusura imposta dalla giunta Ceriscioli. Non faremo pagare i pesaresi le scelte sbagliate imposte dal sindaco Ricci, dal PD e da Biancani sulla scelta di Muraglia che abbiamo più volte criticato non pregiudizialmente, ma proprio perché volevamo evitare di dover operare tagli e veder demoliti reparti ospedalieri funzionanti come quelli attuali di Muraglia. Le scelte di riorganizzazione che dovranno essere compiute non saranno fatte a danno dell’ospedale di Pesaro, tantomeno su un servizio fondamentale come quello pediatrico". Lapidario Michele Redaelli, gruppo misto: "Pediatria non verrà chiusa, né ora e né mai".

s.v.r.