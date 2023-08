Pediatria verso la chiusura "Si sta ancora valutando Piena fiducia nelle scelte"

Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fd’I e presidente della commissione sanità, era al corrente di questi movimenti a Pediatria?

"Sì ne ero al corrente"

E che ne pensa?

"Credo che l’accelerazione sia dettata dai tempi necessari per gli spostamenti dei reparti propedeutici alla realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia. Quindi da un certo punto di vista sono contento perché significa che si procede velocemente"

E da un altro punto di vista?

"Io sono stato tra coloro che hanno maggiormente spinto per la riapertura del materno infantile dopo la chiusura decisa dal precedente governo di centrosinistra a causa del Covid. Credo fortemente nella necessità, in una città capoluogo di provincia come Pesaro, di un dipartimento materno infantile efficiente con un suo punto nascita, anche perché so che quest’anno siamo già a una settantina di parti in più tra Pesaro e Fano: le donne che determinavano una mobilità passiva su Rimini hanno evidentemente trovato una risposta nel territorio".

Però l’orientamento sembra un altro. L’accorpamento della Pediatria sembra destinato al mantenimento del reparto a Fano con Pesaro che soccombe, per almeno 5 anni.

"Non c’è ancora nulla di deciso. Si stanno facendo delle valutazioni tecniche e politiche. Ho piena fiducia nel direttore Nadia Storti e so che sapranno trovare la soluzione giusta".

E se la scelta cadesse davvero su Fano?

"Non sarei d’accordo, anche perché i reparti di emergenza urgenza sono a Pesaro. Comunque allo stato attuale mi preme rassicurare gli operatori e non scatenare una guerra con Fano".

ben.i.