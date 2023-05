Pedini era il re dei tessuti Lanciò la Valle del Jeans

Cordoglio, a Sant’Angelo in Vado e non solo, per la morte di Fabio Pedini, 68 anni, imprenditore in uno dei settori trainanti del territorio, la moda, specie per grandi brand (Brunello Cucinelli in primis). La sua azienda specializzata in lavaggi, trattamenti e colori sui tessuti era diventata meta di grandi stilisti. Fabio Pedini si era sentito male attorno alle ore 23 di domenica, portato in ambulanza all’ospedale di Urbino durante la notte si è spento per sempre lasciando nel dolore i famigliari e i tanti amici. "La sua scomparsa ha toccato il cuore di tutti- lo ricorda così, con un nodo in gola il suo amico di sempre Elio Pasquini - la sua bontà, la generosità, la lealtà e l’affidabilità che trasmetteva lo facevano una persona inclusiva, amata da tutti". "Per Sant’Angelo in Vado è una grande perdita – dice l’ex sindaco Settimio Bravi – un imprenditore che si è fatto da solo". "Con Fabio ci eravamo incontrati quattro giorni fa - spiega Luigi Antoniucci, sindaco di Sant’Angelo in Vado dal 1995 al 2004 – e si era parlato di organizzare qualcosa che ricordasse le varie fasi di cambiamento del suo lavoro, dalla semplice stireria di un tempo ai trattamenti ecologici di oggi. Collaborò col Comune come sponsor per la pubblicazione del libro ’Una finestra su Sant’Angelo in Vado’, ogni volta che il paese chiamava lui c’era, è stato anche un pioniere dell’attuale zona industriale".

"Oggi l’Alta Valle del Metauro- sottolinea Romina Pierantoni sindaco di Borgo Pace- perde uno degli imprenditori più illuminati e laboriosi di sempre. Uno di quelli che a fianco di don Giovanni Balsamini ha realizzato il successo della Valle del Jeans e di tutti i nostri Paesi. Sempre vicino a tutti, conosceva il mondo ed era sempre pronto ad aiutare tutti e di questo Borgo Pace non si dimentica. Penso che se nella vita di ciascuno di noi ci sono persone che lasciano il segno più di altre, nella mia e in quella della mia famiglia il ricordo di Fabio con il suo altruismo, la sua gentilezza e il suo essere unico resterà per sempre indelebile. Oggi ha raggiunto la sua Benny (l’amata figlia scomparsa alcuni anni fa, ndr) lasciando però un grande vuoto". "Uomo conosciutissimo, stimato, generoso – ricorda il suo consulente e amico Maurizio Paruccini - aveva un’azienda leader in Italia per i trattamenti tessili per uomo, cresciuta tantissimo negli ultimi anni, dava lavoro a una trentina di operai. E’ una grande perdita per tutti gli amici e il territorio".

Pedini era sempre in prima fila anche quando c’era da collaborare per il ‘Tartufo d’oro’, la manifestazione inserita nel contesto della Fiera Nazionale di Sant’Angelo in Vado. La sua simpatia e affabilità lo portavano ad essere amico dei vari ospiti, dalla Cucinotta a Gianni Morandi e tanti altri del mondo dello spettacolo che si sono succeduti sul parterre del teatro Zuccari. Qualche anno fa era stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Fabio lascia la moglie Loredana, una sorella, un fratello, dei nipoti e altri parenti. I funerali si terranno domani (mercoledì) alle ore 15 nella chiesa di San Francesco di Sant’Angelo in Vado.

Amedeo Pisciolini