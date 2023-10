Pedone aggredito a martellate, l’automobilista: “Ma io non volevo ucciderlo”

Fermignano (Pesaro e Urbino), 19 ottobre 2023 – “Sono andato a trovarlo in cella, Simone è scosso, confuso sui fatti e dispiaciuto". A parlare è l’avvocato Salvatore Asole, che difende Simone Babbini (oggi sarà interrogato dal gip per la convalida del fermo), l’automobilista 37enne di Fermignano che lunedì scorso, alle 6.15 di mattina, ha aggredito selvaggiamente un pedone che lo aveva invitato ad andare piano a un incrocio che l’uomo intendeva attraversare sulle strisce bianche.

Il 37enne ha frenato di colpo, è tornato indietro, ha cercato di investire il malcapitato, Matteo Bastianelli, 46 anni, sposato, due figli, direttore del Conad del paese, poi è sceso dall’auto con un martello (aveva anche un coltello nel portadocumenti che non ha preso) ha rincorso il pedone, lo ha colpito per quattordici volte alla schiena, procurandogli un taglio anche in faccia, e poi ha cercato di gettarlo giù nel fiume. Si è fermato perché è intervenuto un netturbino che passava per caso.

Poi la fuga con l’auto pur con una gomma spaccata, in quanto aveva colpito il cordolo per investire il pedone. Subito dopo, Babbini è andato a scuola a Urbino con mezzi di fortuna dove faceva il bidello essendo al primo giorno di lavoro.

Al rientro, i carabinieri lo hanno arrestato. Oggi ci sarà l’udienza di convalida con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Dice l’avvocato Asole, che lo difende: "In carcere, gli ho chiesto se potesse tornare indietro, cosa rifarebbe, e lui mi ha detto che ’non avrebbe fatto ciò che è successo ma che certamente non intendevo ammazzare nessuno’".

"Credo che Simone Babbini – dice l’avvocato – non fosse in grado di percepire ciò che stava facendo in quel momento, e penso che una perizia psichiatrica possa spiegarci i moti vi di quella ira inconsulta".

Ieri sera, al telefono, Matteo Bastianelli: "Sta andando meglio, anche se le botte si fanno più sentire ora rispetto al primo giorno, ma credo sia normale così. Anche la reazione a livello mentale è tutto sommato buona, spero di tenere questo equilibrio anche nei prossimi giorni. Non so cosa aggiungere, direi che da questa storia ci sono tre famiglie che assurgono al ruolo di vittime: la mia, quella della madre del mio aggressore e quella della ex moglie del mio aggressore. Non giudico nessuno e non ho la più pallida idea di cosa sia passato per la testa al ragazzo che mi ha assalito, so solo che sono felice di essere vivo e spero davvero di mettermi alle spalle il più presto possibile questa bruttissima vicenda. Ho voglia di rituffarmi nella normalità, perché dalla mole di affetto che ho ricevuto in questi giorni penso davvero che la vita sia tanto altro rispetto a quei tre minuti di follia che ho vissuto l’altro giorno. Farò in modo con tutte le mie forze che quei tre minuti non intacchino il mio futuro".