Pedone aggredito a martellate, i misteri del picchiatore: da chi stava andando con coltello e sampietrino?

Pesaro, 22 ottobre 2023 – Dove stava andando Simone Babbini poco dopo le 6.20 di lunedì 16 ottobre? Era partito intorno alle 6 da Carrara di Fano, dove ha il domicilio. Non era diretto al lavoro, visto che doveva arrivare alla scuola di Urbino alle 7.30 mentre lui si trovava a Fermignano con l’intenzione di attraversarla velocemente per dirigersi presumibilmente verso Urbania.

Babbini, 43 anni, gran testa per Fisica e Matematica: ha picchiato a sangue Matteo Bastianelli

Ma dove?

Escluso che andasse dalla madre a Fermignano tenuto conto che stava percorrendo a forte velocità la circonvallazione, ed è da scartare l’idea che fosse diretto da amici perché è difficile presentarsi alle 6.20. Si è imbattuto in un pedone, Matteo Bastianelli, che gli ha detto di andare piano e questo lo ha fatto scoppiare di odio come se lo covasse già, per qualcosa o qualcun altro. Ma verso chi? L’avvocato Salvatore Asole tutela il 43enne bidello e ha avuto occasione di parlare con lui nel carcere di Villa Fastiggi oltre che all’udienza di convalida dell’arresto.

Avvocato, può dire dove stesse andando Simone Babbini quella mattina?

"Non lo sappiamo ancora"

E’ ipotizzabile che possa aver avuto l’intenzione di raggiungere la casa della sua ex compagna, con la quale i rapporti erano tesi, o da un’altra donna con la quale aveva avuto una breve relazione finita non per sua volontà?

"A questo domanda mi è impossibile rispondere e per questo non posso né confermarla né escluderla".

Aveva in macchina un martello che ha poi usato per colpire il pedone, ma anche un coltello a serramanico e pure un sampietrino, oggetti che non ha usato ma che indirizzano le indagini in un certo modo. Perché li aveva in tasca?

"Mi ha spiegato che il coltellino lo teneva solo per un utilizzo sporadico, in campagna, mentre il martello gli era rimasto in macchina dopo aver fatto dei lavoretti in casa a Carrara di Fano. Non sapeva nemmeno di averlo lasciato lì, in auto. Del sanpietrino ritrovato nelle sue tasche dai carabinieri, non saprei. Non me ne ha parlato".

Lei ha chiesto per Babbini gli arresti domiciliari che non sono stati concessi per il pericolo di reiterazione del reato.

"Sì, è vero. Ho chiesto per lui l’uscita dal carcere e la concessione dei domiciliari perché ritengo che non sia un pericolo per la società e che abbia consapevolezza di ciò che è accaduto. Mi ha ripetuto che se potesse tornare indietro non rifarebbe nulla e andrebbe per la sua strada. Traspariva dispiacere".

Ma non ha chiesto scusa a Matteo Bastianelli

"Ci sarà occasione di farlo".

E’ sempre propenso a voler sottoporre il suo assistito ad una perizia psichiatrica?

"Non è così urgente, vanno ripercorsi i fatti con molta oculatezza e a quel punto prenderemo le decisioni"

L’imputazione è di tentato omicidio. Lei ha già detto che le sembra abnorme. Perché?

"Se avesse voluto colpire a morte avrebbe usato il coltello o comunque le conseguenze sarebbero state subito ben più drammatiche. Le ecchimosi procurate col martelletto sono tutte nella schiena. Anche l’investimento non è stato volutamente portato a termine. Quindi chiederemo una rivisitazione del capo di imputazione, pur senza nascondere la gravità dell’aggressione".

