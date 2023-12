Pedopornografia, maxi-operazione in tutta Italia: arresti anche a Pesaro

Altra inchiesta sul mondo della pedopornografia. E questa volta tocca anche Pesaro, dove è stato fatto un arresto. L’indagine è della procura di Venezia. Ci sono voluti oltre sei mesi con agenti sotto copertura su una piattaforma di messaggistica in modo da monitorare circa 130 spazi virtuali. Vi erano presenti utenti di tutto il mondo che scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori. Chiesti e ottenuti 59 decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di altrettanti utenti italiani, appartenenti dalla ‘community’ internazionale di pedofili. Altre centinaia di utenti esteri, sia europei che extraeuropei, sono stati segnalati dalla Cncpo agli Stati interessati attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici con decine di migliaia di file pedopornografici, che saranno oggetto di ulteriori analisi per individuare eventuali altri utenti. Gli arrest sono state eseguiti nelle province di Pesaro Urbino, Bergamo, Milano, Pisa, Rimini, Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli e in tante altre città italiane, dove la rete pedopornografica era più che mai presente.