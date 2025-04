“Pegasus Literary“ Un premio al libro di Luciano Fonzi

Si è svolta al teatro della Regina di Cattolica la serata di premiazione per i vincitori del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica-Pegasus Literary Awards XVII Edizione 2025. Il prestigioso evento culturale, considerato un po’ "l’Oscar della letteratura italiana" per essere aperto alla partecipazione di autori di provenienza internazionale (Pegasus Literary Awards) gode dei patrocini dei più prestigiosi Enti ed Istituzioni tra cui l’alto patrocinio del Parlamento europeo con la concessione di un premio speciale, uno dei premi più ambìti nel contesto europeo, consistente in una prestigiosa targa.

La giuria del Pegasus Literary Awards ha decretato di assegnarlo, in condizioni di parità con altre due opere, al saggio "L’esistenza autentica di Gioachino Rossini. Tra verità ignorate o nascoste", del pesarese Luciano Fonzi. La cerimonia di consegna si è svolta in un teatro gremito con il pubblico partecipe alle premiazioni, affascinato anche da accattivanti scenografie e da una splendida coreografia musicale con l’esibizione delle ballerine del "Regina Centro Danza" di Cattolica. L’ambìto riconoscimento al saggio su Rossini, presentato a Palazzo Gradari nell’ambito delle iniziative di "Pesaro città della cultura 2024", segue al "Premio letterario Città di Castello", XVIII edizione, svoltosi al teatro degli Illuminati di Città di Castello. Il "Premio Autori italiani" ha inserito il saggio tra i 15 finalisti su 195 per il Salone del Libro di Torino nel maggio. A riprova dell’interesse per la vicende del grande Maestro pesarese, l’acquisizione del volume da parte della Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana grazie all’iniziativa di Giorgio Girelli, presidente onorario del Conservatorio di musica di Pesaro.

d. e.