Peglio corsaro a San Costanzo

san costanzo

1

peglio

2

: Cavalletti, Ruiu, Mencarelli (20’ st Nimis), Mendy, Canapini, Polverari (1’ st Rivelli), Grussu, Zandri (35’ st Giraldi), Benvenuti, Saurro, Palazzi (1’ st Zepponi). All. Pistarelli

PEGLIO: Cappelloni, Rossi N, Rossi A, Londei, Bravi, Tiberi (20’ st Cencioni), Santi (37’ st Carpineti), Scopa (20’ st Bozzi), Braccioni L, Paiardini N. ( 20’ st Azzolini). All. Giorgini

Arbitro: Santoro di Pesaro

Reti: 25’ pt Braccioni (rig)., 21’ st Azzolini, 29’ st Saurro (rig).

Note; espulso al 17’ st Benvenuti

Tre punti pesanti per il Peglio che passa in vantaggio al 25’ su calcio di rigore concesso per atterramento di Paiardini da parte di Canapini con Braccioni che trasforma il penalty. Al 17’ una inutile protesta di Benvenuti lascia il San Costanzo in dieci. Ora è mister Giorgini che parte con le sostituzioni ed è proprio il nuovo entrato Azzolini che con uno splendido pallonetto porta a due le reti del Peglio. Alla mezz’ora è Nimis che viene messo giù in area, dal dischetto Saurro non sbaglia e accorcia. Il San Costanzo ci crede e preme ma i ragazzi il Peglio si difende e porta a casa la vittoria.