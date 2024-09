Peglio mette in vetrina la sua straordinaria tradizione florovivaistica

Dal 16 al 22 settembre sarà Peglio la "Capitale al quadrato" del progetto ‘50x50’, che vede i Comuni della provincia, a turno, essere Capitale della Cultura per una settimana. Il calendario, dal titolo ‘Vivaio Peglio’, offre una ricca proposta di attività per godersi l’anima verde del paese caratterizzato dalla presenza di un ricchissimo patrimonio florovivaistico. Nel programma, sviluppato dall’Associazione Culturale Happennino, sono previste visite guidate alle serre, laboratori per le scuole, talk e incontri per parlare di verde ma anche appuntamenti musicali. Luogo simbolo della settimana sarà lo spazio in legno allestito in piazza Petrangolini dall’azienda Wooden Houses di Sant’Angelo in Vado che si occupa di bioedilizia. Ad entrare nel dettaglio degli appuntamenti della settimana è il sindaco di Peglio, Livio Talozzi: "Sarà una settimana dedicata alla straordinaria tradizione florovivaistica del paese. In ogni giornata si propongono laboratori a tema botanico dedicati alla scuola messi a punto con le associazioni locali, alternati ad appuntamenti di divulgazione ambientale e culturale con ospiti di grande rilievo. Saranno presenti i giornalisti Alessandra Viola, Luca Dini e Paola Manfredi, l’agri-influencer Francesco Broccolo, e l’analista geopolitica, Greta Cristini. In programma anche l’installazione artistica di Juan Pablo Macìas dedicata al guado nell’ambito del progetto di Pesaro 2024 ‘Blu: il colore della cuccagna’ e il talk con dj set di Carota de Lo Stato Sociale. Per la Capitale al quadrato non potevano certo mancare le degustazioni guidate organizzate da Pesaro 2024 e Food Brand Marche. Storie di salumi e formaggi tipici Dop, di Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella STG e altri formaggi tipici ma anche di Olio evo Cartoceto Dop. A curare l’appuntamento del progetto "Cosa C’è Dop", in programma giovedì 19 settembre, sarà l’esperta Valentina Marchetti presso il "Trinchetto Smart Bar". Info al 3495755751.