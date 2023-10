Peglio non rinuncia alla bellezza, continua il sogno di Tagliolini

Dostoevskij nell’Idiota fa dire al principe Miškin: "La bellezza salverà il mondo"; non sappiamo a quale bellezza si volesse riferire lo scrittore ma di certo l’arte, nelle sue molteplici forme, è il veicolo fondamentale e, sempre più necessario. Quando poi il fascino del nostro territorio, del suo paesaggio, si abbina a opere artistiche, come il murale realizzato a Peglio dal pittore durantino Americo Salvatori, il connubio si può dire riuscito alla perfezione. Abbiamo chiesto all’autore come sia nata la decisione di ideare un murales in quello specifico edificio.

"La scelta del luogo si deve a un’intuizione geniale del vecchio sindaco di Peglio, Daniele Tagliolini, di cui conservo un prezioso ricordo. Quando hanno demolito una costruzione vicino alla chiesa attigua, abbiamo notato questo edificio in abbandono, in disuso, prima trasformato in circolo Acli e chiuso durante la pandemia. I progetti che avevamo erano due: uno legato alla storia del cinema, visto che in passato all’interno dell’edificio si proiettavano film, l’altro era quello che poi ho realizzato e che ha permesso di sfruttare lo spazio pittorico in una maniera che definirei indovinata. Gli effetti ottenuti non sono propriamente grafici, ma pittorici e l’impianto stesso è quello di un vero dipinto".

Salvatori ci spiega con queste parole la concezione alla base della sua opera. "Io non sono un amante della street art perché è molto più legata alla grafica e all’attualità che alla pittura. Il degrado di un’opera grafica, che prevede superfici molto delineate e lineari, è evidente, quello legato alla pittura invece è molto più sottile, morbido, addirittura alcune pitture migliorano con il tempo. Ho scelto la quercia perché è simbolo di vitalità e ospitalità e credo che oggi ci sia molto bisogno di energia positiva, di un soffio vitale. Il tema della natura mi sta molto a cuore ed è un soggetto ricorrente delle mie opere, sono convinto che l’arte debba essere più semplice, più immediata perché le cose si complicano quando non c’è più niente da dire. C’è sempre più necessità di un messaggio diretto che non abbia bisogno di intermediari per essere compreso. Mi sto accorgendo che quando realizzo lavori su tela metto sempre più veli perché noi umani ci stiamo progressivamente allontanando dalla natura".

Elisa Mencarini