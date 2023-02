Peglio, prove di fusione. I primi mugugni

"Cosa sono le fusioni di Comuni" era il titolo della locandina del Comune di Peglio che invitava i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica di lunedì sera nella Sala del Centro Congressi di Peglio. Dopo i saluti del sindaco Cristina Belpassi, il dirigente dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro Marco Feduzi ha illustrato la normativa che regola la fusione di Comuni; ha moderato Valeria Abruzzese. Un invito a partecipare accolto oltre che da diversi cittadini (un centinaio) anche dal Gruppo Consiliare di Minoranza “Uniti per Peglio“ che tramite il consigliere Roberta Vico fa sapere in una nota la propria contrarietà.

"L’eventuale fusione tra comuni riguarderebbero il nostro e quello di Urbania, ma i rappresentanti di quest’ultimo ente non erano presenti, perché come è stato riferito dal sindaco Belpassi nessuna trattativa per la fusione con quel comune è stata avviata e l’incontro era solo informativo per i cittadini di Peglio. Nel corso della riunione – prosegue – è seguito un acceso dibattito tra i cittadini che ha portato ovviamente a posizioni molto diverse. Come qualcuno ha fatto notare anche a noi è sembrato strano questo improvviso interesse alla fusione tra Peglio e Urbania proprio un anno prima delle prossime elezioni comunali in entrambi i paesi, lasciando qualche dubbio su una possibile pressione da parte di qualche figura politica che ne possa trarre vantaggi elettorali. Come minoranza di centrodestra la nostra posizione è chiara: siamo contrari a forme di fusione tra comuni soprattutto, come avverrebbe in questo caso, tra un comune di 7.000 abitanti circa com’è Urbania e uno di 600 com’è Peglio, che verrebbe certamente assorbito in tutto da quello più grande senza possibilità di avere la cittadinanza una rappresentanza diretta e democratica. Il problema secondo noi, come evidenziato da alcuni cittadini durante l’assemblea, sarebbe la perdita, oltre che di sovranità e identità territoriale, di servizi essenziali in un piccolo comune dove la popolazione anziana è ancora ben presente".

Aggiunge la Vico: "La differenza tra comuni che funzionano e altri che non funzionano la fanno le persone, le loro competenze, la struttura organizzativa. Non è detto che un comune di 7.000 abitanti funzioni meglio di uno di 500, dipende da chi li amministra e da chi ci vive. Vero che ci sono vantaggi economici e trasferimenti statali che spettano per 10 anni alle nuove fusioni, ma un’amministrazione che funziona può benissimo partecipare ai tanti bandi previsti dal Pnrr per i borghi e i piccoli comuni e creare servizi per i propri cittadini, con risorse e aiuti statali ed europei che proprio in questo momento non mancano, senza dover fare una fusione per snaturare il proprio territorio e sottomettersi inevitabilmente ad un Comune enormemente più grande. Ci sono tanti piccolissimi borghi in Italia – conclude la Vico – che sono esempio di autenticità, efficienza ed eccellenza che tutto il mondo ci invidia. Riteniamo che sia oltretutto una questione di rispetto per i nostri padri e nonni che hanno fatto la storia di questi borghi ne hanno creato i costumi, le tradizioni, la cultura e ci auspichiamo, pertanto, che questa fusione non venga attuata e come minoranza la impediremo con forza". Se era solo un’assemblea informativa, di sicuro ha avuto il suo effetto.

Amedeo Pisciolini