"Pelé? Quando si allenava cantava e ballava"

"Il Santos di Pelè si allenava dall’altra parte del campo. E quando finivano restavano ancora dentro per continuare con gli esercizi. Ognuno per conto suo. Pelè lavorava soprattutto con una panca per curare gli addominali mentre Zico si allenava a tirare delle bordate da metà campo. Li stavamo a guardare stupefatti anche perché erano tipi di allenamenti lontani anni luce dai nostri", racconta Oscar Anniballi.

Era il 1967 e lui, Anniballi, il gioiellino cresciuto nella Vis era andato a finire al Riccione. Squadra che aveva un proprietario particolare: Savioli, uomo di turismo e di uno dei più celebri locali da ballo della riviera. Con una amicizia anche molto particolare, "quella del presidente del Santos, il tedesco Roland Endler che aveva una bellissima villa a Riccione e dove veniva tutte le estati a trascorrere le vacanze. E da quella amicizia, che nasceva da una promessa, nacque la sosta del Santos a Riccione".

La formazione brasiliana fece una sosta di due giorni, il 21 e il 22 giugno di quell’anno nella cittadina romagnola. "Storia legata esclusivamente alla figura di Savioli perché il Santos per giocare le amichevoli – continua Anniballi – chiedeva 25 milioni di vecchie lire a partita, 12 milioni invece se mancava Pelè".

"Ci incontravamo e ci siamo incrociati diverse volte quando si entrava e si usciva dagli spogliatoi. A vedere gli allenamenti una marea di gente anche perché nel Santos c’erano i 9 decimi del Brasile che aveva vinto l’anno prima i campionati del mondo".

La cosa che la impressionò di più di quell’incontro ravvicinato?

"Due cose: la prima è che lasciavano gli spogliatoi con dietro un mare di palloni, tanti quanti noi non ne vedevamo nemmeno in tutta una intera stagione".

E poi?

"Poi un’altra cosa che ci aveva impressionato osservandoli lavorare sull’altro fronte del campo, il fatto che non correvano quando facevano il giro del campo, ma ballavano e cantavano. Ridevano tutti: il ritratto dell’allegria. E tra di noi si commentava la differenza che c’era con i nostri di allenamenti. Un altro mondo. Poi negli spogliatoi li sentivamo e anche li dentro ridevano, scherzavano e cantavano. E non era solo una sensazione nostra perché le stesse cose ce le raccontavano gli addetti agli spogliatoi che li seguivano dal primo fino all’ultimo minuto di allenamento".

Poi il 22 giugno anche la partita allo stadio...

"Quella no, purtroppo. Ci eravamo illusi perché scendere in campo ed avere Pelè di fronte era un sogno. Poi ci dissero che i dirigenti del Santos ritenevano il Riccione troppo debole per cui alla fine scese in campo il Venezia che era appena retrocesso dalla massima serie. A dire la verità non so nemmeno nel caso si fosse disputata la partita, se io sarei scesi in campo perchè qualche giorno prima ero stato ceduto"

Unico pesarese lei Anniballi ad allenarsi a meno di cento metri dalla Perla Nera?

"No, perché in quella stagione oltre a me giocava un altro pesarese, Alberto Berti. Uno ala destra, uno ala sinistra".

Quindi se si fosse fatte l’amichevole non sarebbe stato il Burnich della situazione...

"Assolutamente no. Quando Pelè saltava per colpire di testa, il nostro commento era:‘Aspetta, che forse scende’. Faceva veramente impressione".

