Pellegrinaggio in India: un libro

‘Risvegli’, la nuova rassegna alla biblioteca ‘Adriano Cardini’ di San Lorenzo, organizzata da Biblioteche CoMeta e dall’amministrazione laurentina, decollerà domani alle 21 con l’autrice Eleonora Goio. La quale presenterà il suo ultimo libro ‘In solitaria, pellegrinaggio nel sud dell’India’. Altoatesina, residente a Terre Roveresche dal 2006, la Goio ha viaggiato da sola per due mesi tra Karala e Tamil Nadu, lasciandosi trasportare dal pellegrinaggio tra i templi induisti. Partita per elaborare il lutto del padre, il suo è stato un viaggio fisico e spirituale, scritto in presa diretta sotto forma di diario giornaliero. Una lettura che consente di immaginare, sentire e vivere i luoghi narrati, ma anche di riflettere sul tema della morte, tenacemente ignorato dall’Occidente e così presente invece nella società orientale. L’incontro è ad ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.

s.fr.