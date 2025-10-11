Pellet tossico: sequestrate 22 tonnellate di combustibile con formaldeide nel Pesarese

Pesaro, 11 ottobre 2025 – Venticinquemila chili di pellet “al veleno” pronti per finire nelle stufe delle famiglie marchigiane. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Pesaro e Urbino, che, su disposizione della Procura, hanno sequestrato 1.440 sacchi privi di etichetta e l’impianto di produzione di una ditta dell’entroterra pesarese operante nel settore del legno.

Cosa conteneva il pellet sequestrato

All’apparenza un combustibile come tanti, in realtà, secondo le analisi di laboratorio, quel pellet era ottenuto da scarti di legno trattati con formaldeide, una sostanza collante e conservante nota da anni per la sua tossicità e potenziale cancerogenicità, riconosciuta sia dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) che dall’Unione Europea.

In pratica, secondo quanto appurato dalle indagini, venivano macinati e pressati materiali di recupero già impregnati di sostanze chimiche, poi trasformati in pellet e immessi sul mercato come se fossero prodotti innocui.

Il sequestro, circa 22 tonnellate di materiale, ha di fatto impedito la vendita e l’utilizzo di combustibile che, se bruciato, avrebbe potuto liberare fumi tossici e inquinanti pericolosi per la salute e per l’ambiente.

L'operazione dei carabinieri forestali in provincia di Pesaro Urbino, sigilli ai sacchi di pellet

L’indagine e la filiera di produzione irregolare

L’operazione, condotta dal Nipaaf con il supporto dei Nuclei Forestali di Cartoceto e Urbino, arriva al termine di una complessa indagine ambientale che ha ricostruito la filiera della produzione irregolare: dalla raccolta degli scarti al loro trattamento e confezionamento in sacchi completamente anonimi.

Sigilli anche all'impianto di produzione

La denuncia e i consigli dei carabinieri

Il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Rischia l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda fino a 26mila euro.

Un monito, sottolineano i Carabinieri Forestali, in vista dell’inverno alle porte: “si evidenzia l’importanza di acquistare solo pellet contenuto in confezioni etichettate e la cui origine e qualità siano chiaramente riportate in etichetta, a tutela sia dell’ambiente che della salute dei consumatori”.