Pesaro, il pendolare ‘volante’: prende l’aereo per lavorare in Provincia ma abita in Sicilia

Salvatore Russo, 50 anni, laurea in Economia

Pesaro, 22 gennaio 2023 – A Pesaro c’è l’"impiegato volante". Percorre 1000 chilometri per andare al lavoro in Provincia, in via Gramsci. Si chiama Salvatore Russo, 50 anni, laurea in Economia e Commercio. Vive con la famiglia a Catania, ma il suo ufficio è qui. Per essere presente al lavoro, essendo funzionario, categoria D, prende l’aereo.

Volo diretto Catania-Falconara, un’ora e mezzo di tempo, 70 euro di costo, taxi fino in stazione per 5 euro, poi treno per arrivare a Pesaro con altri 6 euro. In tre ore e mezzo è in ufficio in via Gramsci.

Si occupa di bilanci, spese, attività delle aziende partecipate. Certo, non vola dalla Sicilia alle Marche tutti i giorni.

Al telefono Salvatore Russo racconta: "Da quando ho vinto il concorso in Provincia a Pesaro circa tre anni fa, ho preso 40 aerei per essere presente in ufficio. Diciamo un volo e mezzo al mese, tenendo conto che io sono part-time verticale, quindi lavoro tre giorni su sei.

Avendo la possibilità di adottare il telelavoro, due settimane e mezzo su quattro rimango collegato da casa a Catania, timbrando il cartellino via computer e avendo obiettivi precisi da raggiungere col controllo delle aziende partecipate della provincia.

Poi il contratto prevede comunque la presenza in sede, per confrontare il lavoro fatto e stabilire scelte e strategie per il futuro. Questo mi impone di salire a Pesaro ogni due settimane o poco più e quindi prendo l’aereo, in genere Volotea e più raramente Ryanair fino a Bologna.

Il costo medio per ogni tratta è di 70 euro. Poi rimango a Pesaro almeno tre giorni, soggiornando in alberghi oppure in bed and breakfast riuscendo a contenere le spese complessive per ogni trasferta entro le 400 euro. Non abbiamo mai pensato di trasferirci, seppur Pesaro sia una bellissima città dove si sta veramente bene, perché mia moglie ha un lavoro a Catania che non può lasciare. Per questo, prima il covid e l’obbligo di lavorare a casa e poi il telelavoro che è un’alternativa alla presenza già permessa da anni per determinate circostanze, ho potuto mantenere questo equilibrio di vita e professionale alternando il lavoro da casa ai voli aerei per arrivare puntuale nel mio ufficio di Pesaro".

Aggiunge Salvatore Russo : "So che in passato la Provincia di Pesaro e Urbino contribuiva al costo del viaggio dei suoi dipendenti per raggiungere il lavoro nel caso prendessero mezzi pubblici. Non è il mio caso, io prendo aerei ed è una situazione del tutto differente. Capisco che qualcuno possa chiedersi se convenga lavorare part time, quindi con lo stipendio dimezzato, e prendere l’aereo seppur una volta o due al mese per essere in ufficio ma io ritengo che sia ancora conveniente. E’ un lavoro che mi piace, cerco di farlo nel migliore dei modi e la direzione approva il mio impegno e i relativi risultati. Ed è un impiego pubblico, dunque so di poterci contare sempre".

"Credo – continua – che non saranno in tanti a fare così ma le esigenze della famiglia vanno di pari passo con quelle del lavoro e allora meglio prendere aerei che vivere a distanza dalla famiglia. Questo non vuol dire che un giorno si possa decidere di trasferirci veramente tutti a Pesaro, ma non è ancora il momento. Per cui continuo a rimanere in equilibrio tra part time, famiglia, voli aerei. Il problema è proprio quest’ultimo aspetto. A volte capita che il volo venga cancellato senza preavviso o che debba prendere quello per Bologna. Non esiste nemmeno la possibilità di prenotare biglietti con largo anticipo perché sono soggetti a cambiamenti. Quindi, anche l’orario di partenza da Catania, può essere suscettibile di variazioni improvvise. Per questo gli arrivi a Pesaro non sono mai in un orario prestabilito. Ma comunque il giorno dopo, alle 8, sono in ufficio".

Il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci dice: "Il dottor Russo è un funzionario da tre anni del nostro ente e rispetta puntualmente gli obiettivi posti garantendo una qualità apprezzabilissima dei risultati. Il telelavoro è una possibilità prevista dal contratto come già da anni e non con la pandemia. Ma il contratto del nostro dipendente prevede che per alcuni giorni al mese sia al lavoro anche in presenza, qui in via Gramsci per confrontarci sul lavoro. E questa condizione è stata sempre rispettata dal nostro dipendente ricorrendo ad aerei, taxi e treno".