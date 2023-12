"Pensando a Mattia, con rabbia e angoscia"

Giuseppe Orlandi, papà di Mattia, il 15enne di Frontone che morì insieme ad altri 4 adolescenti e a una mamma di 39 anni nella tragedia della ‘Lanterna Azzurra’, ha seguito attimo dopo attimo, l’altro ieri, le fasi dell’udienza al termine della quale i pubblici ministeri hanno chiesto condanne per un totale di quasi 50 anni nei confronti dei membri della commissione di vigilanza che rilasciò la licenza di pubblico spettacolo al locale di Corinaldo, con nove pene singole dai 6 anni e 8 mesi ai 2 anni e 6 mesi.

Signor Orlandi è vero che è stato in tribunale ad Ancona per tutta la durata dell’udienza?

"Sì, dalle 9,30 fino quasi alle 18".

C’era anche sua moglie Paola?

"No, in simili casi soffre troppo, non se l’é sentita di venire".

E lei come ha vissuto questa ulteriore giornata in un’aula di giustizia?

"Con l’angoscia e la rabbia di sempre. E anche con tanta agitazione nell’attesa che fossero formulate le richieste dei pm".

Quando ha sentito le istanze di condanna cos’ha provato?

"Una sensazione duplice. Da una parte, ritengo che ci fossero i presupposti anche per richieste più pesanti; dall’altra, però, è stato dato un segnale forte, che va nella direzione di tutelare, d’ora in poi, i ragazzi".

Ci spieghi meglio...

"Come hanno detto i pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli, il fatto più grave è che i membri della commissione di vigilanza erano dei professionisti qualificati e considerate le condizioni del locale, in particolare dell’uscita dove poi è successo il disastro, non ne dovevano concedere la riapertura. Però è anche vero che richieste detentive superiori a 5 anni per quasi tutti gli imputati rappresentano un segnale importante, la chiara volontà che simili disgrazie non accadano più".

Vuol dire qualcosa agli imputati di questo processo?

"A loro no. Non voglio dire nulla. Io, mia moglie e gli altri familiari delle vittime ci auguriamo solo che sia fatta piena giustizia e che il giudice riconosca le loro responsabilità, perché quel locale non doveva essere assolutamente aperto".

Fra due giorni è Natale. Un pensiero al suo Mattia.

"Io ogni mattina quando mi alzo e tutte le sera prima di andare a letto, bacio le foto di Matty e di chi è morto con lui quella maledetta notte. E a Natale farò lo stesso, pensando a cosa poteva essere questa ricorrenza con la sua allegria contagiosa".

Sandro Franceschetti