Pensilina spaccata a sprangate. Le indagini per risalire agli autori

Sfondata la vetrata della pensilina alla fermata del bus. E’ successo nella frazione di Lucrezia, probabilmente nella notte tra martedì e ieri, lungo la Flaminia, all’altezza del civico 33, poco prima di entrare in paese. In azione forse i soliti balordi, che stavolta si sono accaniti sulla pensilina usando probabilmente una spranga, che ha mandato in frantumi la parete in vetro, la quale protegge dal vento e dalla pioggia chi aspetta pullman e scuolabus. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che hanno fatto un sopralluogo e stanno acquisendo le riprese di alcune videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze.

Dai fotogrammi si potrebbe risalire all’identità dei responsabili del danneggiamento. Non si tratta del primo caso di atti vandalici nella zona. Dai cassonetti dati alle fiamme ad alcuni autobus comunali in sosta, a cui furono fracassati i finestrini, gli episodi registrati in passato sono stati diversi.

Ma anche i responsabili, alcuni ragazzini del posto, dopo approfondite indagini, furono scoperti e segnalati alle Autorità.

Marco D’Errico