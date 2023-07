Pensionato bacia ragazza. Rischia il processo

di Elisabetta Rossi

Quel vicino era come un nonno. Per questo quando l’ha invitata a entrare in casa, lei non ha avuto esitazioni. Ma, tra un bicchiere di vino, una crostata e due carezze ai cuccioli di conigli, secondo la ragazza, lui le avrebbe dato tre baci sulla bocca. E la merenda è finita in procura.

Accusato di violenza sessuale, nella forma più lieve, è un pensionato 76enne di Urbino. A denunciarlo, una 19enne, anche lei di Urbino, che ieri, assistita dall’avvocato Pasquale Marra, ha ripercorso quell’ora in casa dell’anziano e confermato le accuse in incidente probatorio. Ma il 76enne, difeso dall’avvocato Nicoletta Bonci, nega tutto. Il fatto risale a febbraio scorso. Secondo la versione della giovane, mentre stava rientrando a casa dalla passeggiata con il cane, quel vicino che lei e la sua famiglia conoscono da anni, l’ha invitata a entrare nella sua abitazione per una merenda. La 19enne accetta. Così come aveva fatto altre volte.

I due bevono un paio di bicchieri di vino, mangiano un dolce e poi lui le fa vedere anche i coniglietti appena nati. Ma tra una cosa e l’altra, a dire della ragazza, l’anziano la bacia sulla bocca. Per tre volte. Alla prima, la 19enne sarebbe rimasta interdetta. "Magari si è sbagliato" ha pensato a caldo. Poi però è successo una seconda volta.

Il terzo bacio sarebbe scattato al momento del congedo. Lui l’avrebbe afferrata per la testa e le avrebbe stampato la bocca sulla sua. Appena uscita di casa, la giovane è corsa a riferire tutto ai genitori. E insieme sono andati a sporgere denuncia. E il pensionato si è ritrovato indagato per violenza sessuale. Secondo la difesa dell’uomo, ieri la 19enne sarebbe caduta in alcune contraddizioni.

Ora, tocca alla procura decidere se chiedere l’archiviazione o chiudere le indagini. Atto, quest’ultimo, che aprirebbe la strada verso il processo.