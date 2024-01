Pensionato di 75 anni si ribalta col trattore

Un agricoltore di 75 anni di Frontino si è rovesciato ieri pomeriggio alle 16 col suo trattore riportando gravi fratture alla schiena, alle gambe e alle costole. L’uomo è rimasto cosciente. La chiamata al 118 da parte della moglie ha permesso di far arrivare sul posto in tempi rapidi i soccorritori. Per la difficoltà di raggiungere il luogo impervio dove è avvenuto l’incidente, è stato necessario far intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo che ha provveduto ad issare a bordo il ferito e a portarlo all’ambulanza per il trasferimento ad Ancona in codice rosso. Sul posto, i vigili del fuoco di Macerata Feltria.