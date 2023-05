Pensionato muore all’uscio di casa

E’ crollato a terra, davanti alla propria casa in via Scarpellini, con le borse della spesa ancora in mano. La morte è stata istantanea. Se n’è andato così alle 13 di ieri Patrizio B., 69 anni, pensionato, sposato. Qualcuno ha visto l’uomo a terra ed ha chiamato aiuto. Proprio in quel momento stava passando un’auto della polizia che si è fermata. Un agente si è precipitato verso il pensionato a terra, che non dava segni di vita. Lo ha sottoposto a massaggio cardiaco a lungo e nel frattempo è arrivata l’ambulanza del 118. I sanitari hanno praticato delle manovre di rianimazione ma anche in quel caso è stato tutto inutile. Il 69enne era morto. Appurata la causa naturale, è stata disposta la rimozione della salma sotto gli occhi increduli e sgomenti dei famliari.