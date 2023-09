Pensionato nel mirino. Il sindaco si interessa

Monitoraggio accurato e potenziamento dell’organico di vigilanza. Queste, in sintesi, le risposte del sindaco dopo la denuncia di Claudio Angradi, pensionato di 73 anni, residente a Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito, che ha raccontato, ieri su queste pagine, di essere da tempo nel mirino di una baby gang. L’uomo ha riferito di vivere nella paura, a causa del lancio dei più svariati oggetti contro la sua casa: "Mi hanno lanciato nel cortile, davanti alla porta, una canna che mi ha colpito al viso, un banco di scuola, coni spartitraffico, potenti petardi, oltre a suonare di continuo al citofono di sera tardi, tanto da indurmi a blindare il citofono…".

Il primo cittadino di Sant’Ippolito, Marco Marchetti, ha riferito di essere a conoscenza del caso, che sta seguendo "con attenzione", pur con la difficoltà di disporre di una sola unità di polizia locale: "Sto avviando una convenzione – spiega il sindaco – con i Comuni di Colli al Metauro e Fossombrone, per disporre di un servizio di pattugliamento e sorveglianza maggiore. Tuttavia – aggiunge – non sarebbe corretto generalizzare né puntare il dito solo sui ragazzini del posto. Ne arrivano diversi da fuori e si sentono meno responsabilizzati. Al momento non siamo riusciti a individuare con precisione l’identità dei responsabili, ma ci stiamo lavorando con la dovuta riservatezza, trattandosi di minori".

Il sindaco ha poi riferito di avere ricevuto di recente nuove segnalazioni dal pensionato: "Mi ha riferito episodi molto circonstanziati, mostrandomi materiale fotografico, che dimostra l’accanimento contro la sua persona. Ci siamo quindi attivati, con la polizia locale, sollecitando bonariamente alcuni ragazzi che frequentano la zona, ma – conclude Marchetti – non abbiamo nessuna prova nei loro confronti". I carabinieri di Fossombrone, guidati dal comandante Gianluca Lucaioli, che hanno ricevuto da Angradi solo in passato alcune segnalazioni, si sono subito attivati, mantenendo l’attenzione sempre alta e invitando, in generale, a denunciare sempre episodi di molestie o peggio, di violenza come quelli di cui si sente ostaggio Claudio Angredi.

Marco D’Errico