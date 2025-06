Il pensionato ritrovato: “Salvo bevendo l’acqua di fosso con la scarpa”

Piobbico (Pesaro), 12 giugno 2025 – Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che da domenica non aveva fatto ritorno a casa è stato ritrovato ieri attorno alle 14 in discrete condizioni fisiche anche se per precauzioni è stato ricoverato all’ospedale di Ancona.

Le ricerche senza sosta dell'anziano scomparso

A trovarlo è stata una coppia di turisti residente a Sondrio (fanno parte del soccorso alpino) che dopo aver risalito il Monte Nerone stavano rientrando a valle. Secondo le prime testimonianze i due avrebbero sentito nel silenzio del bosco delle urla provenienti da un fosso, sono subito accorsi sul luogo notando la presenza del Roveti e considerando che poco sopra nella “Cava di Travertino” c’erano dei soccorritori pronti a far volare dei droni per la ricerca hanno subito allertato la centrale operativa indicando il luogo dove c’era il pensionato che era cosciente anche se provato.

Anziano ritrovato: la task force per le ricerche

A salvare la vita al pensionato oltre la forte fibra e gli abiti pesanti ha probabilmente contribuito l’acqua del fosso, infatti secondo alcuni soccorritori della protezione civile di Piobbico il Roveti si sarebbe alimentato riempiendo una scarpa e bevendo l’acqua. Tre giorni e tre notti è in pratica durato il ‘calvario’ di Roveti che nel salire domenica mattina il Nerone non avrebbe di certo pensato di vivere una così brutta avventura. La zona del ritrovamento è quella del sentiero numero 1, precisamente la ‘Valle dell’Infernaccio’ e già il nome è un tutto dire, dove nella mattinata di ieri alcuni escursionisti avevano riferito di aver incontrato l’uomo nel pomeriggio di domenica. Indicazioni utili per spostare la ricerca in quella zona. Il Roveti dopo che domenica mattina all’alba era salito assieme ad altri 200 persone per la Transumanza sul Nerone era ripartito nel primo pomeriggio per ritornare alla propria abitazione di Piobbico.

Una volta dato l’allarme del mancato rientro già nel pomeriggio di martedì si era attivata una vera e propria task force per cercare di ritrovarlo prima possibile. Ieri dopo averlo individuato è volata sul posto l’eliambulanza e il medico è sceso con un ‘vericello’ per portare i primi soccorsi.

Successivamente è stato portato al campo sportivo di Piobbico. Ad attenderlo il sindaco del paese Alessandro Urbini: “Appena è arrivato ho potuto parlargli, era lucidissimo, gli ho detto “bentornato nella nostra comunità“. Si è messo a ridere. I miei ringraziamenti vanno a tutte le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, alla Protezione Civile, Carabinieri e tutti quelli che hanno preso parte alle ricerche, è una storia che è finita bene e che rallegra la nostra comunità”.