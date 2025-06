Pensione tra sogno e incubo: quale futuro per chi lavora

La pensione: sogno o incubo? Il futuro previdenziale dei lavoratori sarà sabato mattina al centro di un incontro (ore 10,30) previsto alla chiesa dei Cappuccini di Urbino, organizzato da Caritas Diocesana e Cisl pensionati Pesaro e Urbino. Al tavolo infatti, moderati da Tiziano Mancini e dopo i saluti del segretario FNP Cisl Marche Silvano Giangiacomi, ci saranno i sindacalisti Anna Baldella e Paolo Ferri. L’incontro, aperto a tutti, mette insieme il mondo dell’impegno sociale ed ecclesiale con quello della rappresentanza e dei diritti, per parlare di un tema che, sebbene spesso vissuto come lontano, riguarda tutti. Caritas non si limita a soccorrere, ma sempre di più cerca di prevenire le forme di povertà. Prevenire le fragilità di domani significa occuparsene oggi.