Pesaro, 17 dicembre 2021 - "Con l’importo della pensione, tredicesima compresa, per un totale di 6 euro, ho capito che sono entrato nella povertà più assoluta". A parlare è un ex insegnante liceale. La sorpresa è della passata settimana quando ha scoperto che sarà un Natale durissimo il suo. "Per una questione di dignità volevo inizialmente restituire all’Inps la cifra, poi ho pensato di inviare questi 6 euro ad uno dei più ricchi pensionati del Paese che prende 91mila euro di pensione per cui con la tredicesima arriva a 180mila. Poi mi son detto – continua il pensionato – che questa storia era meglio che finisse sui giornali perché si parla di amministrazione dal volto umano e lo stesso presidente del consiglio, Mario Draghi, dice che bisogna mettere nelle tasche degli italiani i soldi".

E adesso?

"Adesso ho già fatto un po’ di conti: ho 5 euro e 70 per comprarmi un sigaro toscano ‘Garibaldi’ e per il resto penso al panettone e alla bottiglia di spumante per Capodanno. Vien da ridere, ma c’è da piangere perché una pensione di questo genere è contro la dignità delle persone".

Ma all’Inps cosa le hanno detto?

"Che il tutto è dovuto alle macchine, ad un algoritmo".

Lei ex professore in pensione come ha fatto a ricevere 6 euro tredicesima compresa?

"Avevo degli arretrati da pagare: tasse. Ma si era concordato che le trattenute sulla pensione fossero distribuite in 4 rate. Invece mi hanno accumulato tutto su dicembre per cui mi sono ritrovato con 6 euro in tasca".

Ha provato a protestare o comunque a far valere le sue ragioni?

"Certamente. Ma nel caso in cui mi daranno ragione, se ne riparlerà magari fra un paio di anni. Ed io onestamente non so cosa farmene della ragione fra due anni. Il problema è che io dovrò passare le festività con 6 euro in tasca. Non so perché hanno fatto una scelta di questo genere. Non ne ho idea. L’unica cosa che so è che non voglio rendere pubblica la mia identità e nemmeno la mia povertà. Perchè tutto ciò non è dignitoso".

Perché non ha restituito i 6 euro?

"Perché il primo impulso è stato quello anche perché penso che forse in giro c’è anche gente più povera di me. Poi ho cambiato idea perché sembrava volessi fare il classico gesto polemico. Per quello che riguarda invece la possibilità di devolverli a qualche Paperone delle pensioni, dico la verità, non l’ho fatto solamente perché non sono riuscito a trovare l’indirizzo".

Adesso come fa con il classico piatto di cappelletti e il cin cin di Capodanno?

"Ci ho pensato, sa... E l’unica cosa che mi è venuta in mente è la mensa della Caritas. Andrò lì. Questo cose le volevo dire per non sentirmi un vigliacco".

Il pensionato in questione si chiama F.F. ha 73 anni, è un pesarese doc.

mg.