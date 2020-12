Protesta della Cisl, ieri mattina davanti al Patty’s Bar, per l’aumento del 2,5% della Tari in tutti i comuni dell’Ata (Assemblea territoriale d’ambito). Aumento che, con l’incremento di luce, acqua e gas, va ad incidere pesantemente sulla vita di chi percepisce pensioni non superiori a 850 euro al mese. "A Fano – hanno fatto...

Protesta della Cisl, ieri mattina davanti al Patty’s Bar, per l’aumento del 2,5% della Tari in tutti i comuni dell’Ata (Assemblea territoriale d’ambito). Aumento che, con l’incremento di luce, acqua e gas, va ad incidere pesantemente sulla vita di chi percepisce pensioni non superiori a 850 euro al mese. "A Fano – hanno fatto presente i rappresentanti della Cisl Giovanni Giovanelli e Luciano Rovinelli – l’importo medio di una pensione è di 857 euro su un totale di 19.301 pensionati. Supponendo che sia di 250 euro l’importo medio delle bollette che paga un pensionato che vive in un appartamento di circa 80 metri (25 euro di Tari, 30 euro di Servizio idrico acqua, 60 euro di luce e 90 euro), a sua disposizione per vivere rimangono solo 652 euro al mese. Senza contare che ci sono pensionati che pagano l’affitto e di conseguenza il loro reddito si riduce ulteriormente".

"E’ chiaro – prosegue la Cisl – che queste persone hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese e per questo chiediamo ai Comuni dell’Ata di trovare una formula per sostenerli, magari sotto forma di contributo economico". Il suggerimento da parte del sindacato è di utilizzare gli utili di Aset e Marche Multiservizi per ridurre la Tari "che il Comune di Fano – affermano – voleva addirittura portare al 6%". Se i pensionati fanesi non navigano nell’oro, a livello provinciale la situazione non è migliore. Sempre secondo la Cisl "l’importo medio delle pensioni nella provincia è di 796 euro su un totale di 119.739 pensionati di cui 22.066 invalidi civili. Ai pensionati tolte le spese, per vivere rimangono 591 euro, mentre agli invalidi civile restano appena 216 euro".

an. mar.