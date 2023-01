Pensioni, gli ex dipendenti pubblici percepiscono il doppio dei privati

Pensioni doppie per gli ex dipendenti pubblici rispetto a quelle maturate da ex dipendenti privati. Per i primi, l’importo medio è di 1.887 euro lordi, per i secondi 950 euro sempre lordi. Ma anche rivalutazione da pochi giorni di tutte le pensioni con un aumento che può arrivare a 150 euro al mese. Lo rivela uno studio della Cisl. Si legge: "Nel 2022, nella Provincia di Pesaro e Urbino sono state erogate 137.439 prestazioni pensionistiche. Di queste, l’82% (112.336) sono prestazioni previdenziali, mentre le restanti 25.103 sono prestazioni assistenziali (pensioni sociali e per invalidi civili). Di queste ultime, 13.501 sono prestazioni assistenziali per invalidi civili totali (le cosiddette “indennità di accompagnamento”). L’82% delle prestazioni previdenziali sono erogate ad ex dipendenti del settore privato, il restante 18% a

ex dipendenti pubblici. L’importo medio mensile lordo di una prestazione previdenziale ammonta a 1.121 euro contro una media regionale di 1.147 euro. Significative sono le differenze tra gli ex dipendenti privati, che percepiscono in media 950 euro mensili lordi, e quelli pubblici che ne percepiscono 1.887 euro. Sono dati dai quali emerge con drammatica evidenza il tema della povertà delle persone anziane nel nostro paese. Per questo la Fnp, insieme alla Cisl a tutti i livelli, ha sempre chiesto e continuerà a chiedere l’applicazione di un meccanismo di rivalutazione delle pensioni adeguato a contrastare la fiammata inflazionistica. Con la legge di bilancio 2023 è stato fatto un piccolo ma significativo passo avanti. Viene stabilito infatti che il tasso di rivalutazione annuale delle pensioni (7,3%) si applichi per il 100% a tutte le pensioni il cui importo arriva fino a 4 volte il trattamento minimo (circa 2.100 euro mensili). In Provincia questa rivalutazione interessa circa 123.000 pensioni".

Aggiunge la Cisl: "Grazie all’azione di pressione svolta dalla Cisl e dalla Fnp nazionali sul Governo, è però stato approvato anche un emendamento che determina l’incremento, dall’80 all’85% (6,21%), della percentuale di rivalutazione delle pensioni con importo che va da 4 a 5 volte il trattamento minino. L’operazione garantisce un adeguamento di circa 150 euro al mese per le pensioni tra i 2.100 ed i 2.600 euro circa lordi, che in Provincia di Pesaro Urbino, sono circa 7.500. In definitiva l’89% circa delle pensioni in pagamento nella nostra regione saranno rivalutate al 100% mentre il 5% circa all’85%. I trattamenti di importo superiore (solo il 6% del totale) verranno rivalutati secondo percentuali differenti (più si sale con l’importo minore è la percentuale di rivalutazione). Fnp e Cisl chiedono al Governo l’apertura di un tavolo di confronto per introdurre maggiore flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, di introdurre una pensione di garanzia per i giovani precari e di riconoscere ai fini previdenziali il lavoro di cura svolto dalle donne, specie nei confronti delle persone anziane e non autosufficienti".