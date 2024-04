Pensioni, i conti non tornano. Due su tre sotto i mille euro. E alle donne importi dimezzati

Due pensioni su tre, nella nostra provincia, sono al di sotto dei 1.000 euro lordi. E poco meno di sei pensioni su dieci sono inferiori a 750 euro, dunque sotto la soglia di povertà. Sono questi i dati che emergono dall’osservatorio Inps relativi al complesso delle pensioni vigenti a Pesaro Urbino nei primi tre mesi del 2024. In totale sono 116.498 le prestazioni pensionistiche erogate dall’istituto nel nostro territorio, per un importo medio mensile di 973 euro lordi, prendendo in considerazione tutte le forme assistenziali (dati da cui però sono escluse le gestioni dei lavoratori del pubblico impiego).

Si va infatti da 1.297 euro delle pensioni di vecchiaia, ai 486 euro delle pensioni di invalidità civile. Un dato che colloca la nostra provincia leggermente al di sopra della media regionale, in cui l’importo medio mensile delle pensioni vigenti è di 956 euro lordi, ma ben al di sotto della media nazionale dove è di 1.081 euro. E’ necessario inoltre sottolineare come l’importo medio mensile del totale delle pensioni erogate nella nostra provincia sia inferiore anche alla media registrata nelle province del centro Italia, dove la media si attesta a 1.101 euro lordi. Prendendo dunque in considerazione il totale complessivo, circa il 56% delle pensioni erogate sono al di sotto di 750 euro lordi (la media nazionale è del 53,7%) ed oltre il 66% è al di sotto di mille euro. Su circa 116mila pensioni erogate, oltre 62mila sono le pensioni di vecchiaia, mentre le restanti riguardano le prestazioni di carattere assistenziale, come le pensioni di invalidità, quelle ai superstiti e agli invalidi civili.

L’analisi prende in considerazione anche i soli importi delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti privati, che nella provincia di Pesaro e Urbino, nei primi mesi del 2024 si attesta a 1.548 euro lordi mentre la media nazionale è di 1.709 euro. Ma c’è un dato che colpisce particolarmente e che riguarda la differenza di trattamento pensionistico tra uomini e donne. Sul totale, le donne della provincia di Pesaro Urbino che percepiscono una pensione sono circa 65.000 e ad oltre il 70% di esse viene erogata una pensione al di sotto di 750 euro lordi al mese. Se prendiamo in considerazione gli assegni pensionistici e quelli assistenziali, in media nel nostro territorio una donna percepisce un assegno di 735€ mentre un uomo di 1.276€. Considerando soltanto il dato relativo alle pensioni di vecchiaia, il divario aumenta: 916€ per le donne contro 1.601€ per gli uomini, 685€ in meno ogni mese. Una disparità più accentuata rispetto a quella registrata sia nelle Marche che a livello nazionale, dovuta soprattutto al fatto che troppo spesso le donne hanno contratti di lavoro maggiormente precari oppure con orario ridotto.

Alice Muri