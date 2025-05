Pentathlon Moderno: Futura Pesaro trionfa al trofeo con Santise e Artese

Brillano gli atleti del Pentathon Moderno Futura Pesaro: Nathan Santise, Artese Nicolò, Raffaele Scopece, ancora una volta sul gradino più alto del podio al trofeo Pentathlon moderno a Pesaro. Si sono distinti nei campionati italiani, Vittoria Casciaro con un bellissimo settimo posto under 19, Greta Martusciello con un 10º posto italiano under 17, Riccardo Ucci under 17, Alessio Bertulli under 17. Sempre nei campionati italiani, under 13 under 15, troviamo Valeria Pierangeli, Fjora Zoje, Viola Cardinali, Viola Huti, Martina Caporizzi. Secondo posto nella categoria under 13 per Matteo Sfregola. Nella categoria under 15 si sono distinti Enrico Magi Enrico e Federico Forlani.

Bene anche i ragazzi del Para Pentathlon, Luca Paupier, Manuel Vagnini Manuel, Carlo Sperindei. Queste le parole di Adriana Fabbri, presidente Asd Futura Pentathlon Moderno: "La squadra è fondamentale nello sport, poiché il lavoro collettivo e la solidarietà tra i membri permettono di raggiungere obiettivi che un singolo non potrebbe mai conseguire da solo. Nel mondo dello sport, il rispetto e l’inclusione sono essenziali per creare un ambiente in cui ogni atleta, indipendentemente dalla propria origine o abilità, possa esprimere il proprio potenziale e sentirsi valorizzato".

E continua: "Noi non siamo cacciatori di dote, ma siamo amatori dei valori umani, chiunque si vuole unire alla nostra grande famiglia e libero di farlo come di andarsene se non si trova bene. Perché noi siamo e valiamo per ciò che diamo. Ed ecco che vogliamo ringraziare il nostro da sempre sponsor ‘Crisci group’ che ci aiuta a sostenere i ragazzi nel loro percorso di vita nello sport, donandoci materiale, sostenendoci nelle nostre manifestazioni soprattutto nello sport paralimpico. Infatti, un grazie lo vogliamo fare a tutti gli atleti ‘Para’ i loro tecnici con le loro guide e i tutor che hanno partecipato alla seconda manifestazione promozionale a Pesaro di Para laser run".

b.t.