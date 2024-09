Pentola sul fuoco e s’addormenta: rischio incendio

Paura all’1.30 della notte scorsa per un principio di incendio in una palazzina di Morciola. Un inquilino del terzo piano ha lasciato acceso sul fornello un pentolino con l’acqua ma in breve tempo l’uomo si è addormentato. Intorno all’1,30 gli inquilini hanno iniziato a vedere uscire fumo dalla cucina del vicino ed hanno provato a chiamarlo e a suonare il campanello. Tutto inutile. Sembrava non esserci nessuno. Sono stati chiamati i vigili del fuoco. In pochi minuti sono arrivati sul posto rendendosi conto che dall’appartamento non stava rispondendo nessuno. Un attimo prima che venisse forzata la porta o una finestra, il proprietario è uscito dicendo di non aver sentito niente perché stava dormendo. I pompieri si sono precipitati in cucina spegnendo il gas e mettendo in sicurezza la casa. I danni si sono limitati alla cappa della cucina e al fumo che si è diffuso nell’appartamento. Non è stato dichiarato inagibile e pertanto il proprietario è rimasto in casa, mettendosi a letto.

Un altro intervento da parte dei vigili del fuoco è stato effettuato nel pomeriggio di ieri a Borgo Santa Maria, in via Monte Cimone. Qui c’è stato un principio di incendio in un garage. Anche in questo caso, sono stati i vicini a dare l’allarme vedendo uscire fumo dal box. Chiamati i vigili del fuoco, hanno impiegato pochi minuti per spegnere le fiamme che avevano attecchito in un mobile. I danni sono comunque limitati. Non è chiaro come si siano sviluppate le fiamme in un mobile all’interno del box auto ma non hanno coinvolto altri garage vicini grazie al tempestivo allarme del vicinato.