"Per accedere agli atti useremo le vie legali"

"Le nostre richieste di accesso agli atti rimangono lettera morta? Bene, adiremo le vie legali".

Lo dice Fabio Londei, della minoranza Prima Fossombrone. Scrive tra l’altro Londei: "Sono passate 4 settimane da quando ho presentato richiesta di accesso agli atti e posto delle domande all’amministrazione Berloni-Chiarabilli. Non ho avuto ad oggi né risposte né documenti. Non per esempio sul Pnrr o sull’ufficio Europa. Il flop con il Pnrr è conclamato: della valanga di euro che dovevano arrivare non si ha traccia, dell’ufficio Europa neanche si parla più. Le uniche cose che hanno portato avanti, le hanno pagate".

Stanti così le cose, Londei scrive che "inizieremo tutte le procedure legali per ottenere ciò che ci spetta di diritto. Ma una considerazione mi viene spontanea. Potrebbero essere due i motivi per cui non rispondono alle richieste: primo, non vogliono perdere tempo con domande insignificanti, e poi l’opposizione non deve avere informazioni che potrebbero avere risvolti imbarazzanti. Secondo: vogliono far passare in secondo piano notizie che potrebbero mettere in imbarazzo il sindaco e il vicesindaco, visto che potrebbero non avere argomentazioni per ribattere".

Ancora: "Quali che siano le motivazioni delle mancate risposte, sono di una tristezza politica che non ha confronto. Mi tornano in mente le parole del marchese del Grillo: “Io so’ io e voi non siete un…“".

La promessa: "Ma noi ci saremo e con tutti i mezzi legali e le procedure di legge attingeremo alle informazioni che ci spettano per ottenere le informazioni che serviranno sia nei confronti della maggioranza che dei funzionari che a seguito di sentenze e richieste (di accesso) agli atti non evase non hanno ottemperato agli obblighi di legge. Noi ci siamo e cominceremo a non avere più quegli atteggiamenti di correttezza nei confronti di chi aveva alimentato sogni e promesso eccellenze. Oggi la comunità si trova con in mano un pugno di mosche".

a. b.