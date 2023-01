"Per accordarmi guardo le facce, e non mi sono mai sbagliato"

L’avvocato Marcello Marcelli, classe 1938, è tra i legali pesaresi di più lungo corso ma è anche un proprietario immobiliare di una certa importanza, con molti propri appartamenti nel centro di Pesaro. E’ sicuramente titolato quindi a spiegare che cosa sta succedendo se si parla di immobili.

Avvocato Marcelli, lei come si regola quando deve affittare un suo appartamento?

"E’ come si mi dovessi sposare. Dare in affitto una proprietà equivale ad un matrimonio. E quindi, incontro la persona o la famiglia che chiede una casa in affitto e una prima selezione avviene tramite la faccia. Sembrerà strano ma i volti delle persone parlano e generalmente corrispondono alla sincerità d’animo. Non mi sono mai sbagliato".

Ma le basta vedere una faccia sbarbata e un viso aggraziato per dire sì?

"Non basta, ma è già tanto. Poi è chiaro che chiedo il tipo di lavoro che svolge la famiglia chiedendo copia del contratto".

Non pretende come tantissimi o quasi tutti la garanzia bancaria?

"Non serve. Mi interessa molto di più sapere il nome del precedente proprietario per capire il perché se ne sono andati".

Quindi, prima la faccia, poi le referenze, e il contratto di lavoro. Basta così?

"Per quello che mi riguarda sì. Poi spiego bene alla famiglia che i costi non riguardano solo l’affitto ma anche il condominio e le bollette. Quindi, oltre ai 600700 euro si raggiungono i 1000 euro mensili in fretta. Le persone devono essere consapevoli".

Lei ora ha appartamenti da affittare?

"Per ora no, sono tutti occupati e gli affitti sono pagati regolarmente".

Si trova a dover sfrattare inquilini per conto di suoi clienti?

"Sì, ma la trafila è lunga e il cliente se la prende quasi sempre con l’avvocato".

Investire negli appartamenti lo convince ancora?

"Certo, non credo che lo facciano in molti, ma io preferisco il mattone alla carta delle banconote. Non si sbaglia mai"

ro.da.