Per Angelo ricerche ancora senza esito

Continuano le ricerche di Angelo Kelech Ojimba, il 19enne scomparso da Montelabbate tra il 2 e il 3 settembre. I carabinieri cercano a 360 gradi, ma il giovane pare non abbia lasciato tracce. Il cellulare e i documenti li ha lasciati nella sua casa prima di abbandonarla silenziosamente per non essere visto dai genitori e i 3 fratelli, sempre più preoccupati. Familiari e amici lo cercano da giorni. Le telecamere del Comune di Montelabbate lo hanno ripreso mentre usciva da casa all’alba di domenica scorsa, forse in direzione Apsella, ma purtroppo la lontananza dei dispositivi non ha permesso di riconoscere un elemento utile come il vestiario del ragazzo. La prima e unica segnalazione risale a martedì: la madre del 19enne è stata avvisata da un passante che riteneva di aver visto Angelo in bicia, all’altezza dell’Obi di Pesaro. Numeri utili, oltre a quelli delle autorità, per avvisare in caso di avvistamenti: 3895357062 o 350155268.