Per Biesse lavori in corso: 3 linee guida

Biesse, lavori in corso. Da una parte risistemare un’azienda partendo con tagli drastici soprattutto sotto il profilo della consulenze; bloccare l’incorporamento di Hsd e cioè l’unica controllata che macina utili; evitare scontri sociali perché Roberto Selci (foto) ha alzato l’asticella del rinnovo della cassa integrazione: si era partiti con 10 al lavoro e 90 a casa sotto l’era di Massimo Potenza ed ora si dovrebbe andare ad un accordo per un 30 al lavoro e 70 a casa (teorici) perché poi il ricorso algli ammortizzatori sociali lo decide il mercato e la domanda. Ed è questo il punto, perché proprio sotto questo profilo l’azienda dei Selci è impegnata a... curare i clienti per cui la società ha messo in programma una serie di incontri per serrare le fila e non solo su Pesaro ma anche alle basi di Sydney, Osaka, Lione, Porto e Toronto. "E’ una scelta che nasce dalla volontà di riaffermare – dice il presidente e amministratore delegato Roberto Selci – alcuni principi strategici e valoriali che da sempre rappresentano l’essenza dell’azienda. Vogliamo valorizzare i nostri collaboratori perché possano aderire a un nuovo progetto comune, vogliamo mettere al centro le esigenze dei clienti, consolidare le relazioni con partner e fornitori, costruendo così un futuro solido, sostenibile e condiviso".

Tre le linee guida dell’azienda da una parte curare il prodotto, dopo il flop della fiera di Hannover, quindi i servizi e l’assistenza che erano diventati il tallone di Achille della Biesse. Un’azienda quella di Chiusa di Ginestreto, che coinvolge nella sola Pesaro oltre duemila famiglie senza mettere nel conto l’indotto.