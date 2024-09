Per capire la libertà si deve leggere Dante

Torna oggi l’appuntamento con i versi di Dante Alighieri. A Fiorenzuola di Focara “Vivi Dante – la libertà“ vedrà protagonisti numerosi lettori che daranno vita a una lunga maratona di lettura di alcuni dei canti più celebri della Divina Commedia, a partire dalle 15,30. Ad accompagnarli le melodie e i passi di danza dell’Associazione Culturale “La FabulaSaltica“ di Gradara - Gruppo Danze Storiche. Se ci sarà bel tempo la manifestazione si svolgerà in piazza Paoli. Se invece dovesse piovere, i lettori si trasferiranno nella sede dell’ex palazzo comunale, in via Dante 1, sempre a Fiorenzuola.

L’evento approfondisce quest’anno il tema della libertà, tanto caro a Dante e sempre, felicemente o tristemente, attuale. I lettori presteranno voce e passione ai versi della Divina Commedia che più hanno toccato questo tema, guidati dalla regìa dei soci dell’Associazione culturale Focara per Dante, che da dieci anni cura l’organizzazione della maratona di letture settembrina. "Quella del 2024 sarà la decima edizione" – ci racconta Elisa Baggiarini, presidente dell’associazione – "è stato infatti nel settembre del 2015 che per la prima volta per le vie di Fiorenzuola hanno risuonato i versi del Sommo Poeta. L’Associazione culturale poi è nata nel 2018 e nello stesso anno la maratona di lettura ha preso il nome che porta ancora oggi, “Vivi Dante“. Dopo dieci anni siamo molto felici di trovare ogni volta, tra i nostri lettori, tanti affezionati ma anche tanti volti nuovi che continuano a testimoniare l’amore per la poesia e per la letteratura". La manifestazione gode del patrocinio del Quartiere 6 – San Bartolo che aderisce al Patto per la lettura di Pesaro Città che legge. Info 324 9513046 o 327 0661990.

l. d.