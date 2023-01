"Per Capodanno nessun medico nel nostro ospedale"

D’accordo che da molto tempo non è più nemmeno ufficialmente un “ospedale civile“, ma solo un “ospedale di comunità“, ma siamo sicuri che quello di Fossombrone si possa chiamare ancora ospedale? Già, perché l’altra sera, era il primo dell’anno, sappiamo per certo che l’unico medico presente nella struttura era quello del 118, che per mestiere si occupa di emergenzaurgenza e non ha niente a che fare con l’ospedale.

L’informazione ci è stata confermata dal sindaco di Fossombrone. "In effetti era così – ci spiega infatti Massimo Berloni –: insieme al vice sindaco Michele Chiarabilli a capodanno siamo andati a fare un sopralluogo e abbiamo constatato che in tutta la struttura c’era solo il medico del 118, il che vuol dire che se l’ambulanza avesse dovuto uscire, l’ospedale sarebbe rimasto del tutto scoperto. È una situazione che non si deve più ripetere. Ieri sera ho chiamato il dottor Giovanni Guidi, già direttore dell’Area Vasta 2 e ora del Distretto sanitario, e con lui abbiamo esaminato la situazione dei turni scoperti dei medici all’ospedale di Fossombrone. Guidi mi ha dato ampie rassicurazioni che la cosa non si ripeterà e questo già a partire dal ponte della Befana. Tra l’altro stamattina (ieri mattina, ndr) il dottor Guidi ha fatto anche lui un sopralluogo nel nostro ospedale. Ovviamente come amministrazione vigileremo affinché questo disservizio non si ripeta".

a. bia.